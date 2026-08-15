نادي أمية يعلن التعاقد مع المدرب حسين عفش

إدلب-سانا



وقّع نادي أمية الرياضي اليوم السبت، عقداً مع المدرب حسين عفش لقيادة الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة، بحضور رئيس النادي ياسر عبد الرحيم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الفني وبناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق تطلعات جماهير النادي.



ويمتد العقد لمدة سنتين، يتولى خلالهما عفش المسؤولية الفنية للفريق، والعمل على تطوير الأداء ووضع خطة متكاملة للتحضير للاستحقاقات القادمة.



وشهدت مراسم التوقيع لقاءً إعلامياً تم خلاله استعراض تفاصيل العقد وأهداف الإدارة مع الجهاز الفني الجديد، ورؤية النادي للمرحلة المقبلة، إضافة إلى التحضيرات والاستعدادات التي تسبق مشاركة الفريق في المنافسات القادمة.



وبين ياسر عبد الرحيم رئيس نادي أمية لمراسل سانا، أن اختيار المدرب الجديد جاء بعد دراسة فنية متأنية، وترى فيه الإدارة القدرة على قيادة الفريق نحو الاستقرار وتحقيق النتائج التي ترضي وتسعد الجماهير، وأن امتداد العقد لمدة عامين يؤكد نية الإدارة في العمل على مشروع طويل الأمد، لافتاً إلى أنه سيتم التعاقد مع لاعبين من طراز ممتاز لتدعيم خطوط الفريق بهدف البقاء والمنافسة على بطولة الدوري.



من جانبه أكد حسين عفش مدرب نادي أمية الجديد، أن قيمة وأهمية نادي أمية شجعه على تولي تدريب الفريق، مشيراً إلى أنه سيتم العمل مع الإدارة واللاعبين على بناء فريق قوي ومنافس، ووضع برنامج تحضيري متكامل يليق باسم النادي وتاريخه.



وأضاف عفش: أن المرحلة القادمة تحتاج عملاً كبيراً وتكاتف الجميع، وأن هدفه الأول هو إعادة الفريق لمكانته الطبيعية في سلم المنافسة، داعياً الجميع للتكاتف ودعم الفريق والصبر عليه، كون الصعود والمنافسة القوية يحتاج للوقت.



يعد نادي أمية من أبرز الأندية في محافظة إدلب، ويسعى من خلال التعاقد مع المدرب حسين عفش إلى إحداث نقلة نوعية على مستوى الأداء والنتائج.