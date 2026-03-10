مستشفى الأطفال في الرقة يستقبل أكثر من 12 ألف طفل خلال أقل من شهر

مهرجان للتسوق في سوق الإنتاج بحلب بمشاركة واسعة من الشركات المحلية وأصحاب الحرف
جلسة حوارية مفتوحة لتعزيز المشاركة المجتمعية في معرة النعمان بإدلب
وزير النقل الدكتور يعرب بدر يستعرض واقع قطاع النقل في سوريا
فريق صوران يحرز لقب بطولة كرة القدم المصغرة بحماة
قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة القديس مارسركيس للأرمن الأرثوذكس بدمشق
