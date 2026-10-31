السبت 31 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: معتقلي الثورة السورية في الرقة يناقشون قضايا المعتقلين السابقين في سجون النظام البائد
بحث
بحث
sana-logo-mobile

معتقلي الثورة السورية في الرقة يناقشون قضايا المعتقلين السابقين في سجون النظام البائد

لحظة وصول الدفعة الأولى من الحجاج السوريين إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي
“اليوم نتبرع لحوران بفرح”.. الشيخ عبد الوهاب المحاميد أحد وجهاء محافظة درعا
بعد إعادة تشغيله أمام حركة الطيران.. هبوط أول طائرة ركاب في مطار حلب الدولي قادمة من دمشق
بدء اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد ‏العلمي السوري للصغار واليافعين لموسم 2026
مشاهد ليلية لطريق المولات الواصل بين مدينتي سرمدا والدانا في ريف إدلب الشمالي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى