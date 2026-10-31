إزالة الأنقاض في قرية حللوز بريف إدلب الغربي تمهيداً لعودة الأهالي
صحفيان إسبانيان يتحدثان عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في القنيطرة
تصدعات في سد وادي البقر في بلدة محيميدة بريف دير الزور الغربي تثير قلق الأهالي
معتقلي الثورة السورية في الرقة يناقشون قضايا المعتقلين السابقين في سجون النظام البائد
انطلاق المرحلة الثانية من الدورة الدولية لمدربي ألعاب القوى بدمشق
الشيباني: سوريا غادرت خندق الصراعات لتأخذ مكانها على طاولة صناعة الأمن الإقليمي
التغريبة الحرفية.. تحديات تواجه الحرفيين العائدين إلى الوطن
دمشق.. انطلاق أعمال منتدى الدراسات السورية المعاصرة
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