بدء أعمال إعادة تأهيل شارع الانتفاضة الرئيسي في الرقة

الرقة-سانا

بدأ مجلس مدينة الرقة أعمال إعادة تأهيل شارع الانتفاضة الرئيسي، بالتعاون مع شركة آفاق الجزيرة، بطول 1200 متر وعرض 20 متراً، ضمن خطة لتحسين الطرق وتسهيل حركة المواطنين والمركبات وتعزيز السلامة المرورية.

وأوضح عضو جهاز الإشراف على مشروع صيانة الطرق في الرقة لعام 2026، المهندس موسى العمر في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن الأعمال تشمل تأهيل الشارع الممتد من المشفى الوطني باتجاه طريق حلب، لافتاً إلى أهميته في ربط مركز المدينة بجهتيها الغربية والجنوبية، وحركة المرور النشطة عليه.

وبيّن العمر أن المشروع يتضمن مد المجبول الإسفلتي على مساري الذهاب والإياب، وإنشاء الأرصفة الجانبية والمنصفات، وتنفيذ السواقي المطرية ومصارف المياه، إضافة إلى أعمال التشجير وتركيب الإنارة، بما يسهم في تحسين واقع الطريق والارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي.

مطالب السكان والأهالي

أعربت أم حسين، وهي من سكان المدينة، عن ارتياحها لبدء أعمال التأهيل، مشيرة إلى أهمية الشارع للأهالي، ولا سيما سكان الأحياء المجاورة الذين عانوا صعوبة التنقل بسبب الحفر وتردي حالة الطريق، الأمر الذي أثر في حركة سيارات الإسعاف ووصول الطلاب إلى مدارسهم، وخاصة خلال فصل الشتاء.

وأكدت ضرورة أن تتضمن الأعمال معالجة شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار إلى جانب أعمال التزفيت، لتفادي تجمع المياه خلال الهطولات المطرية، موضحةً أن أمطاراً سابقة تسببت بغمر عدد من الشوارع والمنازل وزادت من معاناة السكان.

من جانبه، أشار محمد الحسن من سكان حي الدرعية إلى أهمية تأهيل شارع الانتفاضة، معرباً عن أمله في أن تشمل الأعمال مستقبلاً الشوارع الداخلية في الحي.

ويأتي المشروع ضمن جهود مجلس مدينة الرقة لتحسين الطرق والخدمات الأساسية ومعالجة مشكلات تصريف مياه الأمطار وتعزيز سلامة الحركة المرورية، بما يسهل تنقل المواطنين ويحسن المظهر العام للمدينة.