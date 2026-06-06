محافظ حمص يتفقد احتياجات القصير ويبحث أولويات إعادة التأهيل والخدمات
مسير دراجات هوائية في القنيطرة بمناسبة اليوم العالمي للدراجات
بعد سنوات من التهجير.. إقامة أول صلاة في قرية كنسبا بريف اللاذقية منذ عودة الأهالي
مجلس مدينة حلب يوضح أهداف قرار تنظيم الإشغالات وآليات تطبيقه
مديرية صحة حلب تطلق حملة لمكافحة الليشمانيا بمشاركة 800 متطوع في المدينة وريفها
الكوادر الطبية في جهوزية عالية لتقديم أي استجابة طارئة لطلاب محافظة السويداء
تأمين نقل الأسئلة إلى المراكز الامتحانية في المحافظات مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة
جولة على مركز استلام المساعدات لتنظيم عملية الفرز قبل توزيعها على أهالي دير الزور المتضررين
Sign in to your account
تذكرني