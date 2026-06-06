مسير دراجات هوائية في القنيطرة بمناسبة اليوم العالمي للدراجات

ضمن زيارة رسمية إلى تركيا… وزير الصحة الدكتور مصعب العلي يوقّع اتفاقية تعاون مع نظيره التركي لتطوير القطاع الصحي في سوريا
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