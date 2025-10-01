محافظ دمشق: نتحمل مسؤولياتنا تجاه المصابين في حادث الانهيار الجزئي لمبنى السرايا
مراكز الدعم في جامعة دمشق تقدم الإرشادات للطلاب لتسهيل إجراءات تقدمهم لمفاضلة القبول الجامعي
معسكر تدريبي لمنتخب المبارزة بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق استعداداً لدورة التضامن الإسلامي
38 مليون دولار مقدمة من كوريا الجنوبية لدعم جهود التعافي في سوريا
المؤسسة العامة للكهرباء توقع مذكرتي تفاهم مع شركتين سعوديتين واتفاقية مع STE السورية ـ التركية
الكرامة والنبك في نهائي بطولة “النصر والتحرير” لكرة اليد للسيدات
المؤتمر الدولي الثالث لمنظمات المجتمع المدني حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا
الهيئة الناخبة في الصنمين بريف درعا تستمع لبرامج مرشحي مجلس الشعب الانتخابية
