محافظ دمشق: نتحمل مسؤولياتنا تجاه المصابين في حادث الانهيار الجزئي لمبنى السرايا

وزارة الصحة توقع اتفاقية مع الجمعية الطبية السورية الألمانية “سيغما” ومؤسسة الرواد للتع
جامعة دمشق تفتتح معرض الابتكار والتطوير 2025
“مع بعض، حلب أحلى”.. تكريم مبادرات شبابية ومجتمعية شاركت بحملة “لعيونك يا حلب”
وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تواصل توزيع السماد على المزارعين في إدلب ضمن مشروع القرض الحسن
دورة لمدربي أندية كرة القدم في إدلب بإشراف الاتحاد السوري لكرة القدم
