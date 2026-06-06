مديرية صحة حلب تطلق حملة لمكافحة الليشمانيا بمشاركة 800 متطوع في المدينة وريفها
الكوادر الطبية في جهوزية عالية لتقديم أي استجابة طارئة لطلاب محافظة السويداء
تأمين نقل الأسئلة إلى المراكز الامتحانية في المحافظات مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة
جولة على مركز استلام المساعدات لتنظيم عملية الفرز قبل توزيعها على أهالي دير الزور المتضررين
انطلاق الامتحانات النظرية لطلاب ثانوية النقل البحري في اللاذقية
بدء امتحانات الشهادة الثانوية العامة والمهنية بفروعها كافة في1570 مركزاً امتحانياً بالمحافظات
محافظ حمص يضع حجر الأساس لمشروع (مول السلام) بحي الإنشاءات بشراكة بين القطاعين العام والخاص
مع بدء امتحانات الشهادتين الأساسي والثانوي.. جلسات مراجعة وتقوية في المركز الثقافي بإدلب
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