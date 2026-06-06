الكوادر الطبية في جهوزية عالية لتقديم أي استجابة طارئة لطلاب محافظة السويداء

مديرية أوقاف القنيطرة تختتم دوري التحدي الإيماني الشبابي ضمن حملة “إيمانٌ يجمعنا”
افتتاح فندق “بارك بلازا صلنفة” بريف اللاذقية بعد تأهيله لدعم السياحة الشتوية
مديرية صحة حمص تنظم دورة تدريبية لتعزيز إجراءات ضبط العدوى في المنشآت الصحية
إجراء امتحان الكولوكيوم النظري في مدرسة التمريض والقبالة بحماة.
محافظة حلب تباشر تنفيذ أعمال مشروع “صفر حفرة” داخل حلب
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