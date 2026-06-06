تأمين نقل الأسئلة إلى المراكز الامتحانية في المحافظات مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة
جولة على مركز استلام المساعدات لتنظيم عملية الفرز قبل توزيعها على أهالي دير الزور المتضررين
انطلاق الامتحانات النظرية لطلاب ثانوية النقل البحري في اللاذقية
محافظ حمص يضع حجر الأساس لمشروع (مول السلام) بحي الإنشاءات بشراكة بين القطاعين العام والخاص
مع بدء امتحانات الشهادتين الأساسي والثانوي.. جلسات مراجعة وتقوية في المركز الثقافي بإدلب
على أرض ميدان سباق دمشق بالديماس.. منافسات قوية في السباق الدوري الخامس للخيول العربية الأصيلة
مديرية الرياضة في اللاذقية تنظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للدراجات الهوائية
أهالي القصير يحيون ذكرى التهجير بوقفة شعبية وفعالية ثقافية
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