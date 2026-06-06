بعد سنوات من التهجير.. إقامة أول صلاة في قرية كنسبا بريف اللاذقية منذ عودة الأهالي

انطلاق بطولة الجمهورية للكاراتيه في اللاذقية بمشاركة واسعة ومنافسات قوية
استمرار فعاليات صندوق التنمية السوري في اللاذقية
ماذا قال وزير الاتصالات لوكالة سانا خلال حضوره الاحتفال بالذكرى الأولى للتحرير بدمشق
ورشة تدريبية للمخاتير في الأتارب بريف حلب لتفعيل دورهم وتحسين الخدمات المقدمة للأهالي
جلسات حوارية في ملتقى شباب حلب حول المشاركة المجتمعية وتمكين الكفاءات الشابة
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