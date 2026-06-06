محافظ حمص يتفقد احتياجات القصير ويبحث أولويات إعادة التأهيل والخدمات

حمص-سانا
أجرى محافظ حمص مرهف النعسان اليوم السبت جولة تفقدية في مدينة القصير بريف حمص الغربي، اطلع خلالها على أبرز احتياجاتها ومطالب الأهالي.
وشملت جولة المحافظ عدداً من المواقع والمنشآت في المدينة، حيث تفقد مدارس النابغة الذبياني ونصر سمعان وإبراهيم سيف الدين، والحارة الشمالية والمنطقة الصناعية، إضافة إلى جبال العبودية “المدينة الجديدة” وجسر الدف المهدم، مؤكداً العمل على معالجة التحديات الخدمية والتنموية وفق أولويات تتناسب مع الإمكانات المتاحة وخطط المحافظة للمرحلة المقبلة.
وخلال اجتماع موسع في المركز الثقافي مع فعاليات مجتمعية وأهالي المدينة، استمع المحافظ إلى مطالب المواطنين ومقترحاتهم المتعلقة بالخدمات الأساسية، ولا سيما إعادة تأهيل البنية التحتية والطرقات والجسور، وتحسين واقع الكهرباء والصرف الصحي والزراعة، إضافة إلى الواقع الصحي والمدارس والموظفين المفصولين من العمل.
وأوضح مدير منطقة القصير حسن محب الدين في تصريح لمراسل سانا، أن الزيارة جاءت استجابة لمطالب أهالي القصير، وحرصاً على الاطلاع المباشر على واقع المنطقة وما تعرضت له من دمار وتهجير بسبب جرائم النظام البائد.
ولفت محب الدين إلى أن المحافظ زار ثلاثة مراكز امتحانية للشهادة الثانوية، واجتمع مع الأهالي واستمع إلى مطالبهم، مؤكداً أن من أبرز الملفات التي تمت مناقشتها الإسراع في إزالة الأنقاض، واستكمال بناء الجسور التي تربط المدينة بالمنطقة الغربية، إلى جانب قضايا خدمية وبيئية أخرى.
بدوره أشار محمد رعد من أهالي القصير إلى أن اللقاء أسهم في تعزيز التواصل المباشر بين المواطنين والمسؤولين، وأتاح طرح الاحتياجات الفعلية للمدينة ومناقشتها بصورة شفافة.
وتعد مدينة القصير من أكثر مناطق ريف حمص الغربي تضرراً خلال سنوات الثورة السورية، حيث تعرضت أجزاء واسعة من بنيتها التحتية ومنشآتها الخدمية والتعليمية لأضرار كبيرة جراء قصف النظام البائد.