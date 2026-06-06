محافظ حمص يتفقد احتياجات القصير ويبحث أولويات إعادة التأهيل والخدمات

حمص-سانا ‏

أجرى محافظ حمص مرهف النعسان اليوم السبت جولة تفقدية في مدينة القصير بريف حمص ‏الغربي، اطلع خلالها على أبرز احتياجاتها ومطالب الأهالي. ‏

وشملت جولة المحافظ عدداً من المواقع والمنشآت في المدينة، حيث تفقد مدارس النابغة الذبياني ‏ونصر سمعان وإبراهيم سيف الدين، والحارة الشمالية والمنطقة الصناعية، إضافة إلى جبال ‏العبودية “المدينة الجديدة” وجسر الدف المهدم، مؤكداً العمل على معالجة التحديات الخدمية ‏والتنموية وفق أولويات تتناسب مع الإمكانات المتاحة وخطط المحافظة للمرحلة المقبلة.‏

وخلال اجتماع موسع في المركز الثقافي مع فعاليات مجتمعية وأهالي المدينة، استمع المحافظ إلى ‏مطالب المواطنين ومقترحاتهم المتعلقة بالخدمات الأساسية، ولا سيما إعادة تأهيل البنية التحتية ‏والطرقات والجسور، وتحسين واقع الكهرباء والصرف الصحي والزراعة، إضافة إلى الواقع ‏الصحي والمدارس والموظفين المفصولين من العمل.‏

وأوضح مدير منطقة القصير حسن محب الدين في تصريح لمراسل سانا، أن الزيارة جاءت ‏استجابة لمطالب أهالي القصير، وحرصاً على الاطلاع المباشر على واقع المنطقة وما تعرضت ‏له من دمار وتهجير بسبب جرائم النظام البائد.‏

ولفت محب الدين إلى أن المحافظ زار ثلاثة مراكز امتحانية للشهادة الثانوية، واجتمع مع الأهالي ‏واستمع إلى مطالبهم، مؤكداً أن من أبرز الملفات التي تمت مناقشتها الإسراع في إزالة الأنقاض، ‏واستكمال بناء الجسور التي تربط المدينة بالمنطقة الغربية، إلى جانب قضايا خدمية وبيئية ‏أخرى.‏

بدوره أشار محمد رعد من أهالي القصير إلى أن اللقاء أسهم في تعزيز التواصل المباشر بين ‏المواطنين والمسؤولين، وأتاح طرح الاحتياجات الفعلية للمدينة ومناقشتها بصورة شفافة.‏

وتعد مدينة القصير من أكثر مناطق ريف حمص الغربي تضرراً خلال سنوات الثورة السورية، ‏حيث تعرضت أجزاء واسعة من بنيتها التحتية ومنشآتها الخدمية والتعليمية لأضرار كبيرة جراء ‏قصف النظام البائد.‏