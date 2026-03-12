توزيع مساعدات عينية ونقدية لعمال النظافة في محافظة درعا

استمرار الاحتفالات في دير الزور بمناسبة الذكرى الأولى للنصر والتحرير
مشاهد لاستهداف قسد مناطق سكنية في عدد من أحياء حلب ووقوع إصابات بين المدنيين
سوريون في ألمانيا يطلقون مبادرة “كونتينر الأمل” لدعم العملية التعليمية في سوريا
المركز الثقافي في العزيزية بحلب ينظم أمسية تضمنت أنشطة فنية وثقافية متنوعة
وفد حكومي ودولي يزور مدينة منبج شرق حلب، للاطلاع على الاحتياجات الخدمية والتنموية
