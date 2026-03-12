توزيع مساعدات عينية ونقدية لعمال النظافة في محافظة درعا
الوحدة يعزز مكانه في المركز الثاني بالدوري الممتاز لكرة القدم
وزير الأوقاف يشارك بملتقى الأئمة والخطباء في بلدة نبع الصخر بالقنيطرة
مضيق هرمز وشبح الإغلاق.. حين تتحول الجغرافيا إلى سلاح
إفطار جماعي لنحو 2200 طالب في المدينة الجامعية بدمشق
“رمضان.. إيمان يجمعنا” مهرجان دعوي في مدينة طرطوس
افتتاح فرن آلي في معرة النعمان بريف إدلب لتلبية احتياجات الأهالي
الشركة السورية للبترول تقيم إفطاراً جماعياً لنحو ألف معلم ومعلمة في حمص
