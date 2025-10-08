تأمين عودة أول قافلة طوعية للمهجرين من مخيمات الشمال إلى بلدة حاس
أهلي حلب يتفوق على أمية 3-1 في اللقاء الودي الذي جمعهما على أرض ملعب إدلب البلدي
وقفة تضامنية في مدينة حماة مع المدنيين في قطاع غزة بمناسبة مرور عامين على حرب الإبادة
ندوة للأطباء في طرطوس للتعرف على أحدث ما توصل إليه طب الأطفال
اتحاد ألعاب القوى يكرم لاعبيه المتوجين في بطولة غرب آسيا
أهالي الغوطة الشرقية يعبرون عن تضامنهم مع المدنيين في غزة بعد عامين على حرب الإبادة
وزير الإدارة المحلية والبيئة يبحث مع المديرين المركزيين خطة الوزارة ورؤيتها المستقبلية
وزير الإدارة المحلية والبيئة يتحدث لـ سانا عن الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة
