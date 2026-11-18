دمشق-سانا

أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين لشؤون التعاون الدولي قتيبة قاديش اليوم الثلاثاء، أن منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (SPCF) يهدف إلى تنظيم الاستجابة وبناء شراكات دولية متكاملة تقودها مؤسسات الدولة السورية لتعزيز التعافي وإعادة البناء.



وأوضح قاديش خلال المنتدى، أن الدولة بدأت استعادة دور مؤسساتها في التخطيط وتحديد الأولويات وقيادة التعافي، مشيراً إلى أن اجتماع بروكسل في أيار الماضي شكل محطة مهمة أرست أربع أولويات أساسية أمام أكثر من 150 ممثلاً عن الشركاء، تشمل استعادة البنية التحتية الأساسية، واستئناف الخدمات، وبناء الصمود الاجتماعي والاقتصادي، وصولاً إلى تعزيز المؤسسات والأنظمة العامة.



ولفت قاديش إلى أن تطور الحوار أظهر حجم الجهود الدولية القائمة والمخطط لها، والحاجة إلى رؤية مشتركة لتوزيع الموارد والمشاريع وتحديد الفجوات وتحسين التسلسل بين التدخلات وربطها بالخطط الوطنية والقطاعية، مبيناً أن الرؤية تطورت نحو تأسيس منتدى تنسيق الشراكة كمنصة سورية مستدامة تُدار وتُتابع من دمشق بقيادة سورية وشراكات دولية.



وأشار معاون الوزير إلى أن الشراكات في المنتدى تشمل الاتحاد الأوروبي، والشركاء العرب والإقليميين والدوليين، والأمم المتحدة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لافتاً إلى أنه رغم امتلاك كل شريك أدواته واختصاصه واستقلالية قراره، إلا أن حجم التحديات يفرض وجود صورة مشتركة حول الأولويات والتمويل والمشاريع والفجوات والنتائج.

واستعرض قاديش تقديرات البنك الدولي التي تشير إلى بلوغ الأضرار المادية المباشرة في سوريا نحو 108 مليارات دولار، والكلفة التقديرية الدنيا لإعادة بناء الأصول المتضررة نحو 216 مليار دولار، إضافة إلى تضرر أو تدمير نحو 1.3 مليون وحدة سكنية، مؤكداً أن هذه الأرقام تستوجب الانتقال من منطق المشاريع المنفصلة إلى الأولويات المترابطة، ومن الاستجابة قصيرة الأجل إلى بناء مؤسسات وأنظمة قادرة على الاستدامة.



واقترح قاديش هيكلية عملية للمنتدى تقوم على أربعة مكونات متكاملة، وهي:



1- منتدى كبار المسؤولين: يعمل على المستوى الاستراتيجي، ويجمع القيادة السورية والشركاء الدوليين لمراجعة الأولويات والنتائج والقضايا الكبرى برئاسة مشتركة دورية مع شريك دولي.



2- لجنة توجيهية: برئاسة إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، تتولى المتابعة بين الاجتماعات رفيعة المستوى ومراجعة الأولويات والمساعدة في حل الاختناقات المشتركة بين القطاعات.



3- أمانة سر: ضمن إدارة التعاون الدولي، تشكل المرتكز الدائم لإدارة المعلومات وخريطة الشراكات والمتابعة ودعم مجموعات العمل ورصد النتائج.



4- مجموعات العمل الفنية والقطاعية: تقودها الوزارات والمؤسسات السورية المختصة بمشاركة الشركاء ذوي الصلة لترجمة الأولويات إلى خطط ومخرجات قابلة للقياس.



وشدد قاديش على الحرص الكامل على التكامل مع الآليات القائمة دون ازدواجية أو خلق بيروقراطية إضافية، موضحاً أن الآليات الإنسانية تحتفظ باختصاصاتها التشغيلية، فيما تعمل الآلية الوطنية للمساعدة الفنية على حصر الاحتياجات وتنسيق الاستجابة لها، بما في ذلك عبر مركز المساعدة الفنية المدعوم من الاتحاد الأوروبي (Technical Assistance Hub) وشركاء آخرين.



وبين أن صندوق “ستارت” يحتفظ بحوكمته المالية والائتمانية المستقلة بالشراكة مع البنك الدولي، مع وجود واجهة فنية منظمة لتبادل المعلومات مع أمانة المنتدى بشأن الأولويات الوطنية وجاهزية المشاريع والفجوات التمويلية.



وأكد قاديش أن مقياس نجاح المنتدى لا يكمن في عدد الاجتماعات أو مجموعات العمل، بل في إحداث أثر ملموس في حياة المواطنين، يشمل مدناً وبيوتاً تستقبل العائدين، ومدارس ومستشفيات أكثر استدامة، وخدمات كهرباء ومياه مستقرة، ومؤسسات عامة أقوى، وفرص عمل تمكن السوريين من إعادة بناء حياتهم.

وختم قاديش بالتأكيد على أن ما بدأ في بروكسل يمثل خطوة نحو رؤية مشتركة للتعافي، تترسخ أسسه اليوم في دمشق كمنظومة مستدامة للشراكة والتنسيق والتنفيذ، للانتقال من المشاريع المتفرقة إلى الشراكات المتكاملة، ومن إدارة آثار الحرب إلى بناء المستقبل.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا ‌‌‏”SPCF‏ بحضور وزير الخارجية ‏والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ‏والمفوضة الأوروبية ‏لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من ‏جميع الشركاء، وذلك في قصر المؤتمرات ‏بدمشق.‏