فقرة إنشادية خلال الفعالية الشعبية في مدينة دوما بريف دمشق لإحياء ذكرى عملية ردع العدوان
أهالي إدلب خلال الفعالية الشعبية: سوريا واحدة لا تتجزأ والشعب السوري واحد
أهالي القرى والبلدات المجاورة يقدمون واجب العزاء بشهداء بلدة بيت جن في ريف دمشق
أهالي طرطوس خلال الفعالية الشعبية على الكرونيش البحري يؤكدون وحدة الشعب ويرفضون دعوات التقسيم
أهالي حماة خلال الفعالية الشعبية يؤكدون رفض دعوات التقسيم ووحدة الشعب السوري
من أجواء الفعالية الشعبية في شارع النصر بدمشق تأكيداً على وحدة الشعب السوري
فعالية شعبية في ساحة سعد الله الجابري بحلب تأكيداً على الوحدة الوطنية ورفضاً لدعوات التقسيم
فعالية شعبية في قرية فاحل بريف حمص تأكيداً على وحدة الشعب السوري ورفضاً لمشاريع التقسيم
