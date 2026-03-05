ورشة عمل في مركز إدلب الثقافي لدراسة سبل إنهاء واقع المخيمات

وزير الإعلام يطّلع على واقع العمل في مديريةالإعلام بإدلب وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها
توصيل خط توتر منخفض يغذي ساحة بصرى استكمالاً لخطة صيانة الشبكات في محافظة درعا
الجناح التركي في معرض دمشق الدولي بوابة للاستثمار والمشروعات المشتركة
“مجزرة القرن”.. فعالية في دمشق لتوثيق مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد
رسومات جدارية في بلدة كفر نبودة دعماً لحملة فداء لحماة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى