فريق طبي يجري أول زراعة بطارية قلب ثلاثية الأسلاك في مشفى حماة ضمن حملة شفاء

0A6A6474 فريق طبي يجري أول زراعة بطارية قلب ثلاثية الأسلاك في مشفى حماة ضمن حملة شفاء

 حماة-سانا

أجرى فريق طبي في مشفى حماة الوطني، اليوم الأحد، عملية زراعة بطارية قلب ثلاثية الأسلاك (CRT-D) لمريضة تعاني قصور القلب، وفق أحدث التوصيات العالمية، وذلك للمرة الأولى في المشفى، ضمن حملة “شفاء” الطبية المنفذة بالتعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، ومديرية صحة حماة ومنظمة “ميد غلوبال”.

0A6A6461 فريق طبي يجري أول زراعة بطارية قلب ثلاثية الأسلاك في مشفى حماة ضمن حملة شفاء

وأوضح رئيس الاستشاريين في أحد المشافي الألمانية الدكتور عبد الكريم حريري في تصريح لمراسل سانا‏، أن مشاركته في الحملة تهدف إلى دعم الكوادر الطبية الوطنية، مبيناً أن البطارية المزروعة من الجيل الحديث، وتعمل على تحفيز القلب فيزيائياً، وإعادة انتظام كهربائيته، بما يسهم في تحسين قدرة القلب على ضخ الدم، وتخفيف معاناة المرضى المزمنة.

بدوره، بيّن ابن المريضة أن والدته كانت بحاجة للعملية منذ فترة طويلة، إلا أن الظروف المادية حالت دون إجرائها، مشيراً إلى أن حملة “شفاء 4” وفرت إجراءها مجاناً.
 
ونفذ فريق شفاء الطبي بالتعاون مع منظمة “ميد غلوبال” خلال الشهر الجاري مجموعة من العمليات القلبية النوعية في مشفى حماة الوطني، ضمن الحملة الطبية الدولية “شفاء 4” التي انطلقت في الخامس من تموز الجاري، بهدف تقديم خدمات طبية وجراحية تخصصية مجانية للفئات الأكثر احتياجاً.

0A6A6440 1 فريق طبي يجري أول زراعة بطارية قلب ثلاثية الأسلاك في مشفى حماة ضمن حملة شفاء
0A6A6445 1 فريق طبي يجري أول زراعة بطارية قلب ثلاثية الأسلاك في مشفى حماة ضمن حملة شفاء
0A6A6500 فريق طبي يجري أول زراعة بطارية قلب ثلاثية الأسلاك في مشفى حماة ضمن حملة شفاء
الأمن الداخلي يوقف يحيى عبود لتورطه بتشكيل خلايا إرهابية
وزارة الطوارئ تطلق حملة لرفع السواتر الترابية وفتح الطرقات بريف حلب الشرقي
تكريم المتميزين بحفظ القرآن الكريم للدورة الصيفية في مدينة بصري الشام
مديرية التجارة بحلب تعزز استقرار الأسواق من خلال الرقابة اليومية والخطط الجديدة
تشغيل منظومة طاقة شمسية في محطة عين البيضا بريف حلب لتحسين ضخ المياه
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك