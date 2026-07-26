فريق طبي يجري أول زراعة بطارية قلب ثلاثية الأسلاك في مشفى حماة ضمن حملة شفاء

حماة-سانا

أجرى فريق طبي في مشفى حماة الوطني، اليوم الأحد، عملية زراعة بطارية قلب ثلاثية الأسلاك (CRT-D) لمريضة تعاني قصور القلب، وفق أحدث التوصيات العالمية، وذلك للمرة الأولى في المشفى، ضمن حملة “شفاء” الطبية المنفذة بالتعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، ومديرية صحة حماة ومنظمة “ميد غلوبال”.

وأوضح رئيس الاستشاريين في أحد المشافي الألمانية الدكتور عبد الكريم حريري في تصريح لمراسل سانا‏، أن مشاركته في الحملة تهدف إلى دعم الكوادر الطبية الوطنية، مبيناً أن البطارية المزروعة من الجيل الحديث، وتعمل على تحفيز القلب فيزيائياً، وإعادة انتظام كهربائيته، بما يسهم في تحسين قدرة القلب على ضخ الدم، وتخفيف معاناة المرضى المزمنة.



بدوره، بيّن ابن المريضة أن والدته كانت بحاجة للعملية منذ فترة طويلة، إلا أن الظروف المادية حالت دون إجرائها، مشيراً إلى أن حملة “شفاء 4” وفرت إجراءها مجاناً.



ونفذ فريق شفاء الطبي بالتعاون مع منظمة “ميد غلوبال” خلال الشهر الجاري مجموعة من العمليات القلبية النوعية في مشفى حماة الوطني، ضمن الحملة الطبية الدولية “شفاء 4” التي انطلقت في الخامس من تموز الجاري، بهدف تقديم خدمات طبية وجراحية تخصصية مجانية للفئات الأكثر احتياجاً.