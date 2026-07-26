اختتام بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة في نادي الفروسية المركزي

مشاهد جوية تظهر الدمار في منازل الأهالي ببلدة شويحان في ريف الرقة
ضعف التغذية الكهربائية في مدينة دارة عزة في ريف حلب يعيق حصول الأهالي على المياه
“نتذكر ونقاوم” معرض في معضمية الشام تخليداً لضحايا مجازر الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد
إعادة تشغيل معمل حديد حماة بمواصفات ومقاييس عالمية
مواطنون كرد: المرسوم رقم 13 لعام 2026 تأكيد على الانتماء وتعزيز المواطنة المتساوية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى