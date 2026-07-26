لتقديم خدمة أفضل للمرضى.. تحديث قسم جراحة الوجه والفكين في المشفى الوطني بدير الزور
لبحث واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.. وزير الإدارة المحلية يلتقي رؤساء الوحدات الإدارية بالرقة
لقاء حواري في بافاريا يناقش التحديات التي تواجه أبناء الجالية السورية في المدارس الألمانية
وزير النقل بعد تفقده أوضاع مصابي حادث السخنة: تأهيل شبكة الطرق أولوية للحكومة
فريق طبي يجري أول زراعة بطارية قلب ثلاثية الأسلاك في مشفى حماة ضمن حملة شفاء
المجلس العلمي لطب الأطفال العربي يناقش تأهيل الكوادر الطبية لتحسين جودة الخدمات
التأمينات الاجتماعية في حمص تجري مقابلات خاصة بتعيين عدد من العاملين لديها
غوتيريش يجدد دعم الأمم المتحدة لسوريا ويدعو لزيادة التمويل الدولي للتعافي
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