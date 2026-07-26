المجلس العلمي لطب الأطفال العربي يناقش تأهيل الكوادر الطبية لتحسين جودة الخدمات



دمشق-سانا



ناقش المجلس العلمي لطب الأطفال في المجلس العربي للاختصاصات الصحية (البورد العربي)، اليوم الأحد، أهمية تأهيل الكوادر الطبية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في الدول العربية، وذلك في مقر المجلس العربي بدمشق.



وبحث المشاركون في الاجتماع خطط المجلس المستقبلية، لجهة استحداث اختصاصات دقيقة جديدة، وفتح مسارات تدريب لغير الأطباء من الكوادر الصحية، إلى جانب تطوير برامج البحث العلمي وتعزيز القدرات البحثية، بما يخدم النظم الصحية العربية، مشيرين إلى أن الهدف النهائي من برامج التدريب والامتحانات والاعتماد العلمي هو الارتقاء بالرعاية الصحية وتحقيق أفضل خدمة صحية ممكنة.

التعاون مع البورد السوري أولوية لتطوير الكوادر

وبين وزير الصحة ونائب رئيس الهيئة العليا للمجلس العربي مصعب العلي، أن الاجتماع يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة التي تضع تأهيل الكوادر البشرية والتدريب الطبي المستمر في صدارة أولوياتها.



وأعلن العلي قرب عقد اجتماعات تنسيقية بين البورد السوري والبورد العربي، بهدف توقيع اتفاقية شاملة على مستوى جميع المجالس العلمية، تعيد للبورد السوري دوره الفاعل والأساسي بعد سنوات من الغياب، مؤكداً أن كل هذه الجهود تهدف في النهاية إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

تبني برامج امتحانية متطورة

من جهته، كشف رئيس المجلس العلمي لاختصاص طب الأطفال في البورد العربي الدكتور محمد الهادي السويحلي عن موعد إجراء امتحانات اختصاص طب الأطفال، المقررة في دمشق يومي 2 و3 تشرين الأول القادم، مشيراً إلى أن المجلس العربي يتبنى برامج امتحانية متطورة تعتمد على الشفافية والدقة، وتستعين بتقنيات الاتصال عن بُعد، لإشراك أساتذة من مختلف الأقطار العربية، ما يتيح تجاوز حدود الزمان والمكان.



وأكد السويحلي أن سوريا تبقى العاصمة الدائمة للمجلس العربي، التي انطلق منها ليضم اليوم 60 تخصصاً علمياً ويسجل نحو 30 ألف طبيب، معرباً عن فخر المجلس بتطور برامجه التي تنافس المؤسسات العالمية

ترسم أطراً جديدة للتطوير

بدوره، أوضح رئيس الهيئة السورية للاختصاصات الطبية في البورد السوري الدكتور محمد الخطيب، أن الاجتماع خرج بأطر جديدة لتطوير برامج المجلس العربي، تشمل النظم التدريبية للمقيمين، وآليات التقييم، وأنشطة التطوير المهني المستمر، إضافة إلى ورشات عمل مشتركة لتحقيق الانسجام بين المجلسين، مشيراً إلى أن النقاش لم يقتصر على اختصاص الأطفال بل شمل قضايا التدريب في طب الأسرة والتقييم الشامل.

دمشق الأصل ونثمن عودة النشاط

وفي تصريحات لمراسلة سانا، أشاد رئيس لجنة الأمراض التنفسية لدى الأطفال من الجامعة الأمريكية في بيروت، الدكتور سلمان مروة، بدور المجلس العربي في تأمين كفاءة الأطباء عبر الامتحانات ومراقبة البرامج التدريبية، مؤكداً أن أبرز محاور الاجتماع تركزت حول التعليم المستمر وضمان جودة التدريب في المستشفيات والجامعات العربية.

كما استعرض عضو لجنة التطوير المهني المستمر ونائب رئيس لجنة الغدد عند الأطفال، في المجلس العربي الدكتور باسم الزعبي، أبرز القضايا التي نوقشت، وعلى رأسها تطوير التدريب والتطوير المهني المستمر ورفع مستوى الامتحانات، مؤكداً أن الخطط المستقبلية تتضمن عقد ورشات ودورات تدريبية للمدربين والمتدربين على حد سواء.



ويعد المجلس العربي للاختصاصات الصحية هيئة علمية مهنية عربية أسست من قبل مجلس وزراء الصحة العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية في عام 1978، ومقره الدائم في دمشق، وله دور محوري في اعتماد البرامج التخصصية، وتوحيد المعايير التدريبية، وتنظيم امتحانات البورد العربي، والإشراف على برامج التدريب الطبي، بما يسهم في تأهيل الكفاءات الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز التكامل الصحي العربي.