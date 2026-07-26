وزير النقل بعد تفقده أوضاع مصابي حادث السخنة: تأهيل شبكة الطرق أولوية للحكومة

حمص-سانا

أكد وزير النقل يعرب بدر أن الحادث المروري المأساوي الذي وقع أمس على طريق دمشق – دير الزور قرب منطقة السخنة، وأدى إلى سقوط عشرات الضحايا والمصابين، يشكل كارثة وطنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مشدداً على أن الحكومة تواصل العمل لتطوير شبكة الطرق ورفع مستويات السلامة المرورية، بالتوازي مع تعزيز الرقابة على المركبات وتأهيل السائقين.

وأوضح الوزير في تصريح للصحفيين خلال تفقده أوضاع المصابين في مشفيي حمص الكبير وابن الوليد، اليوم الأحد، أن وزارة النقل تتعامل مع شبكة الطرق المركزية انطلاقاً من مسؤوليتها في تحسينها والارتقاء بها، وليس من منطلق ردود الفعل، لافتاً إلى أن الوزارة أطلقت برعاية الحكومة مبادرة لتأهيل شبكة الطرق الرئيسية في مختلف المحافظات، بهدف تحسين انسيابية الحركة، وتعزيز عوامل السلامة المرورية.

وأضاف أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل تأهيل طريق دمشق – تدمر – دير الزور، مبيناً أن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية طرحت إعلان استدراج عروض دولياً لتنفيذ المشروع، على أن ينتهي استقبال العروض غداً، فيما يتم فضّها بعد غد تمهيداً لاختيار الجهة المنفذة.

وتابع: إن أعمال التأهيل تشمل أيضاً الأوتستراد الدولي الممتد من معبر نصيب مروراً بدمشق وحمص وحلب، مع وصلة سراقب – إدلب، وصولاً إلى معبر باب الهوى، موضحاً أن المشروع يخضع حالياً لإجراءات استدراج العروض، وسيتم قريباً اختيار شركة دولية متخصصة لإعادة تأهيل الطريق وفق أعلى معايير السلامة.

وأشار بدر إلى أن أعمال إعادة تأهيل أوتستراد حلب – أريحا – اللاذقية تتواصل بوتيرة جيدة، بما يشمل الجسور وأعمال الصيانة والهندسة المرورية والدهانات والشاخصات، ومن المتوقع إنجازها بالكامل بحلول منتصف أيلول المقبل.

ولفت إلى أن الوزارة تنفذ بالتوازي ورشة عمل وطنية لتأهيل الطرق المركزية في مختلف المحافظات، مع التركيز على المحافظات التي عانت خلال السنوات الماضية، ولا سيما إدلب وحلب والمحافظات الشمالية الشرقية، بهدف رفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى السلامة عليها.

وأكد الوزير أن مسؤولية السلامة المرورية لا تقتصر على تأهيل الطرق، وإنما ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: الطرق والمركبات والسائقون، مبيناً أن الوزارة تعمل على تطوير هذه المحاور مجتمعة من خلال تحسين البنية التحتية، وتأهيل السائقين في مدارس تعليم القيادة، وتعزيز الالتزام بقوانين السير، إضافة إلى تشديد إجراءات الفحص الفني للمركبات والتأكد من مطابقتها متطلبات السلامة.

ووجّه بدر نداء إلى جميع السائقين، ولا سيما سائقي الشاحنات وحافلات النقل الجماعي، بضرورة الالتزام بالسرعات المحددة، وعدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وربط حزام الأمان، مؤكداً أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والسائقين والمجتمع.

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن 35 وفاة، معتبراً أن هذه الفاجعة تسلط الضوء على واقع حوادث السير في سوريا، الأمر الذي يستوجب تضافر الجهود للحد من هذه الخسائر البشرية عبر تطوير البنية التحتية، وتعزيز التوعية المرورية، ورفع كفاءة السائقين، وتشديد الرقابة على المركبات، بما يسهم في بناء منظومة نقل أكثر أمناً وسلامة.