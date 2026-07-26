التأمينات الاجتماعية في حمص تجري مقابلات خاصة بتعيين عدد من العاملين لديها

حمص-سانا



أجرت مديرية التنمية الإدارية في فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحمص اليوم الأحد، مقابلات خاصة بتعيين عدد من العاملين من الفئتين الرابعة والخامسة من المستخدمين والسائقين والحراس والمراسلين.



وأوضح مدير فرع المؤسسة بحمص محمد الناصر، في تصريح لـ سانا، انه تم اختيار عدد من المتقدمين من قبل مديرية التنمية الإدارية لصالح فرع المؤسسة بحمص، وإجراء مقابلات شخصية من قبل لجنة مشكلة من عضو بفرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحمص، وممثل عن نقابة العمال ومديرية التنمية الإدارية لاختيار الأنسب والأكفأ، حيث تستمر المقابلات حتى يوم الأربعاء القادم.



بدوره، بيّن معاون رئيس دائرة التنمية الإدارية ورئيس شعبة العاملين في فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحمص مجد الدين الحسن، أنه تم استكمال عملية اختبار عدد من المتقدمين لتعيينهم لدى فرع المؤسسة بحمص بصفة مراسلين ومستخدمين وسائقين وحراس، واختيار الكفاءات المناسبة لشغل الشواغر المعلن عنها، وفق الأسس والمعايير المعتمدة، ما يحقق الشفافية والعدالة في إجراءات التعيين.



وأعرب عدد من المتقدمين للمقابلات عن ارتياحهم لحسن التنظيم وسلاسة الإجراءات، حيث أشارت المتقدمة للمسابقة هلالة شعبان إلى أن الأسئلة كانت جيدة ومن ضمن مسار العمل المطلوب مزاولته بالمؤسسة.



وتأتي هذه الإجراءات في إطار استكمال متطلبات تعيين العاملين الجدد في فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحمص، ما يسهم في رفد كوادرها البشرية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

