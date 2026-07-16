تركيب محولة كهربائية جديدة في قرية المقرز بريف القنيطرة لتحسين واقع الشبكة

القنيطرة-سانا



استكملت شركة كهرباء القنيطرة اليوم الخميس، المرحلة الأخيرة من مشروع معالجة ضعف التوتر الكهربائي في قرية المقرز بريف القنيطرة الجنوبي عبر تركيب محولة كهربائية جديدة باستطاعة 100 ك.ف.أ تمهيداً لوضعها في الخدمة.

وذكر مدير المكتب الإعلامي في شركة كهرباء القنيطرة مهند الصاقع، في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع يهدف إلى معالجة ضعف التوتر الكهربائي لدى المواطنين وتحسين واقع التغذية الكهربائية، حيث تم تركيب محولة باستطاعة 100 ك.ف.أ بعد الانتهاء مسبقاً من نصب الأعمدة وشد خطوط التوتر المتوسط، مشيراً إلى أن تركيب المحولة يعد المرحلة الأخيرة من تنفيذ المشروع، ومن ثم يتم وضع المركز في الخدم لاحقاً.







وأشار إلى أن ورشات شركة كهرباء القنيطرة تواصل تنفيذ أعمال الصيانة الدورية في مختلف أنحاء المحافظة، بهدف الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة.



وكانت شركة كهرباء القنيطرة بدأت في الأول من تموز الجاري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، والتي شملت إنشاء مركز تحويل كهربائي في قرية المقرز وتنفيذ شبكة توتر متوسط، وذلك بعد إنجاز المرحلة الأولى الخاصة بنصب الأبراج وتجهيز حواملها، فيما تأتي الأعمال المنفذة اليوم استكمالاً للمشروع عبر تنفيذ مرحلته الثالثة والأخيرة ووضع المركز في الخدمة.