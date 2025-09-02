تجارب ملهمة وقصص نجاح، ضمن ورشات اليوم الثاني من مؤتمر “سكريبت” في حلب.
وزارة السياحة تكرم الطلاب الأوائل على مستوى سوريا في الثانوية المهنية والفندقية.
من إدلب إلى معرض دمشق الدولي، جمعية “نبض” تفتح نافذة الأمل لذوي الإعاقة البصرية.
وفد من وزارة الداخلية يطلع على الواقع الأمني في مدينة رأس العين شمال الحسكة
قافلة مساعدات إغاثية مؤلفة من 22 شاحنة متوجهة نحو السويداء
جناح الخيول العربية الأصيلة، نقطة جذب للزوار في معرض دمشق الدولي.
جسر الشغور في ريف إدلب تستعيد نبضها التجاري، افتتاح سوق التسوق الأول بمشاركة واسعة.
معرض دمشق الدولي.. لحظات للذكرى ومشاهد مفعمة بالفرح
Sign in to your account
تذكرني