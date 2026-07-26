لقاء حواري في بافاريا يناقش التحديات التي تواجه أبناء الجالية السورية في المدارس الألمانية

برلين-سانا

شاركت منظمة جسور المستقبل السورية الألمانية في لقاء حواري بولاية بافاريا جمع معلمين سوريين في ألمانيا، وممثلين عن المدارس الألمانية وأولياء الأمور، لمناقشة التحديات التي تواجه أبناء الجالية السورية في المدارس الألمانية، وسبل الاستفادة من خبرة ألمانيا في مجال التعليم لدعم المدارس وتطبيق التجارب الناجحة في سوريا.

وحضر اللقاء القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري والقنصل العام للجمهورية العربية السورية في بون ملهم الخن وممثلون عن منظمة أبجد، ورابطة المعلمين السوريين في ألمانيا، وقنوات إعادة إعمار سوريا.

DSC08367 لقاء حواري في بافاريا يناقش التحديات التي تواجه أبناء الجالية السورية في المدارس الألمانية
DSC08378 لقاء حواري في بافاريا يناقش التحديات التي تواجه أبناء الجالية السورية في المدارس الألمانية
DSC08409 لقاء حواري في بافاريا يناقش التحديات التي تواجه أبناء الجالية السورية في المدارس الألمانية
DSC08526 لقاء حواري في بافاريا يناقش التحديات التي تواجه أبناء الجالية السورية في المدارس الألمانية
DSC08617 لقاء حواري في بافاريا يناقش التحديات التي تواجه أبناء الجالية السورية في المدارس الألمانية
DSC08686 لقاء حواري في بافاريا يناقش التحديات التي تواجه أبناء الجالية السورية في المدارس الألمانية
DSC08826 لقاء حواري في بافاريا يناقش التحديات التي تواجه أبناء الجالية السورية في المدارس الألمانية
لجنة التحقيق الوطنية بأحداث السويداء تعرض لوفد فرنسي الإجراءات المتبعة وآليات عملها
مشاهد جوية تظهر قرية الشيخ بركة في ريف إدلب الشرقي بعد أن غمرتها مياه الأمطار
علبي: ممارسات إسرائيل الإجرامية في الجنوب السوري تقوّض جهود إرساء الأمن والاستقرار
الولايات المتحدة تعلّق العمل بقانون قيصر وتؤكد التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة
معرض “نتذكر ونقاوم” في خان شيخون يجسد مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى