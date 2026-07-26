لقاء حواري في بافاريا يناقش التحديات التي تواجه أبناء الجالية السورية في المدارس الألمانية

برلين-سانا

شاركت منظمة جسور المستقبل السورية الألمانية في لقاء حواري بولاية بافاريا جمع معلمين سوريين في ألمانيا، وممثلين عن المدارس الألمانية وأولياء الأمور، لمناقشة التحديات التي تواجه أبناء الجالية السورية في المدارس الألمانية، وسبل الاستفادة من خبرة ألمانيا في مجال التعليم لدعم المدارس وتطبيق التجارب الناجحة في سوريا.

وحضر اللقاء القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري والقنصل العام للجمهورية العربية السورية في بون ملهم الخن وممثلون عن منظمة أبجد، ورابطة المعلمين السوريين في ألمانيا، وقنوات إعادة إعمار سوريا.