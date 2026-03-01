انطلاق حملة “إيمان يجمعنا” في ساحات وشوارع الرقة لتعزيز القيم الدينية والروحية

اختتام بازار “مرافئ السلام” في مدينة طرطوس بمشاركة عدد من الأسر المنتجة
“اليوم تُعرف حلب بأبنائها الأوفياء” مفتي حلب يتحدث لـ سانا عن أهمية حملة “حلب ست الكل”
إدارة المشاريع العملية للقطاع العام ضمن دورة تدريبية لوزارة التنمية الإدارية
مع تحسن واقع الكهرباء.. ماذا قال أهالي اللاذقية عن زيادة ساعات التغذية وكيف انعكست على حياتهم اليومية؟
عدد من الطلاب في طرطوس يتحدثون لـ “سانا” عن أجواء اليوم الأول لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية المهنية
