احتفال لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مدرج جامعة دمشق بذكرى النصر والتحرير

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا حول التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس بدمشق
من طفل لاجئ في النمسا إلى رمز للأمل والتعليم والعمل
وزير الإعلام: معرض دمشق الدولي يشكل انطلاقة جديدة للاقتصاد السوري
انفجار عبوة ناسفة في منطقة المزة 86 بدمشق استهدفت أحد عناصر الأمن الداخلي
كلمة وزير الصحة السيد مصعب العلي خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية للحكومة السورية الجديدة
