قافلة مساعدات إنسانية قطرية تدخل السويداء عبر ريف درعا

حفرة كبيرة بين بلدتي زاكية والطيبة بريف دمشق جراء سقوط مخلفات القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران
قافلة مساعدات إغاثية مؤلفة من 22 شاحنة متوجهة نحو السويداء
وزير التجارة التركي يتحدث لـ سانا عن معرض دمشق الدولي
المخابر البيطرية الحكومية.. خط الدفاع الأول عن الثروة الحيوانية في سوريا
أجواء آمنة واستعدادات أمنية على أعلى مستوى في معرض دمشق الدولي
