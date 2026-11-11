إدارة التغيير وتعزيز الأداء الرقابي في ندوة تخصصية للجهاز المركزي للرقابة المالية

دمشق-سانا

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نظم الجهاز المركزي للرقابة المالية – المعهد التخصصي للرقابة المالية، ندوة تخصصية بعنوان “إدارة ‏التغيير والأثر.. الإنسان والقيادة والرقابة في مسار التطوير المؤسسي”، ركزت على دمج آليات إدارة ‏التغيير المؤسسي مع الممارسات الرقابية الفعالة، وذلك بهدف تمكين المفتشين والكوادر الإدارية من أدوات ‏عملية لتحسين الأداء، وحماية المال العام خلال فترة زمنية محددة.‏

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وناقشت الندوة التي عقدت في المكتبة الوطنية بدمشق اليوم الثلاثاء، دور العنصر البشري والقيادة في تجاوز ‏تحديات ومقاومة التغيير، وتمكين المفتشين والكوادر الإدارية من أدوات وممارسات عملية تدعم تطوير ‏الأداء وتعزز حماية المال العام، مستهدفة مديري المديريات والإدارات، ورؤساء الأقسام والدوائر، ‏والمفتشين الفنيين، والكوادر الإدارية.‏

إدارة التغيير المؤسسي

تناولت الندوة محاور متعلقة بمفهوم إدارة التغيير المؤسسي وأهميته في المرحلة الحالية، ولا سيما في ظل ‏التحولات والتحديات التي تتطلب تطوير أساليب العمل وتعزيز كفاءة المؤسسات.‏



واستعرضت أسباب الحاجة إلى إدارة التغيير، وآليات فهم التغيير المؤسسي والتعامل مع مقاومته، مع ‏التأكيد على أن العنصر البشري يشكل محور العملية التغييرية وركيزتها الأساسية.‏

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كما سلطت الضوء على دور القيادة الفاعلة في توجيه التغيير وتحقيق أهدافه، وأهمية دور المفتش الفني ‏كشريك في قيادة التطوير المؤسسي وتحسين الأداء.‏

التحول من “تصيد الأخطاء” إلى “ثقافة الوقاية”‏

أكد الخبير والمستشار في تطوير الأعمال والموارد البشرية، المهندس نوار العظم، في تصريح لـ سانا، ‏أهمية المحاور التي تناولتها الندوة، والتي ركزت على مفاهيم التغيير وأُسسه، ومبادئ إدارته والتعامل معه، ‏وتحليل العوامل المؤدية إلى مقاومته، إضافة إلى تسليط الضوء على معادلة “ثمن التغيير مقابل ثمن عدم ‏التغيير”.‏



وفيما يتعلق بطبيعة الرسائل المؤسسية المستهدفة، أشار العظم إلى أن الإدارة العليا للجهاز المركزي ‏حرصت على ترسيخ تحول نوعي في ثقافة المفتش الرقابي على الأرض، حيث كان تركيز المفتش سابقاً ‏ينصب على رصد الأخطاء وتصيدها، أما الثقافة الحديثة فترتكز على استباق الأمور، والتركيز على الوقاية ‏والاحتراز، والبحث عن الجذور والمؤشرات المبكرة للاختلالات الإدارية والمالية لمعالجتها مسبقاً.‏

الإنسان محور التغيير وركيزته المطلقة

أوضح العظم أن الندوة استعرضت الجوانب النفسية والبشرية المرتبطة بتقبل التغيير، بهدف تحويل النظرة ‏إليه من “عائق مخيف” إلى “أداة فاعلة”، لتطوير الأداء وتحقيق نتائج إيجابية تنعكس فوائدها على العاملين، ‏والجهاز المركزي، والمجتمع السوري ككل.‏

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وأضاف العظم: العنصر البشري يشكل المنطلق الأساسي والركيزة الجوهرية لأي عملية تطوير أو تحديث ‏مؤسسي، موضحاً أن الإنسان هو من يضع القوانين ويعمل على تطبيقها وتطويرها، وهو نفسه من قد يقاوم ‏التغيير، الأمر الذي يجعل العنصر البشري محوراً أساسياً في إنجاح عمليات التغيير وتحقيق أهدافها.‏

بناء الكوادر هو اللبنة الأولى لإدارة التغيير

بيّن الوكيل المشرف على رقابة القطاع الاقتصادي في الجهاز المركزي الدكتور محمد هائل غفير، أن الندوة ‏تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الجديدة في سوريا، ولا سيما إعادة بناء المؤسسات وتقييم أدائها.‏



وأوضح غفير أن إدارة التغيير تعني قيادة عملية انتقال المؤسسة العامة من واقعها الحالي إلى وضع ‏مستقبلي أكثر تطوراً وفاعلية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، تشمل تحديث أساليب العمل ‏وإجراءاته، وتطوير الهياكل والبنى التنظيمية، فضلاً عن الاهتمام بالعنصر البشري، عبر تطوير سلوك ‏العاملين وثقافتهم المؤسسية، وتعزيز قدرتهم على التكيف وتقبّل الأفكار والممارسات الجديدة التي تفرضها ‏متطلبات التغيير.‏

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وأضاف غفير أن هذه الندوة التخصصية تمثل اللبنة الأولى في مسار إدارة التغيير، من خلال التركيز على ‏تعزيز تقبّل العاملين للتغيير، والعمل على ترسيخ ثقافة مؤسسية إيجابية تدعم هذا التوجه وتسهم في إنجاحه.‏

تأهيل الكوادر.. مدخل التحول والرقابة الحديثة

بدوره، بين مدير المعهد التخصصي للرقابة المالية الدكتور محمد خالد الشويتي لـ سانا، أن أهمية هذه الندوة ‏تأتي في مرحلة مهمة يشهد فيها الجهاز المركزي للرقابة المالية جملة من التطورات والتحولات على ‏مختلف المستويات، ولا سيما التوجه نحو التحول الرقمي، وتعزيز منظومة إدارة المخاطر، وإدخال أساليب ‏وتقنيات حديثة في العمل الرقابي.‏

وأكد الشويتي التزام المعهد التخصصي للرقابة المالية بتأهيل الكوادر العاملة وتدريبها، بما يسهم في بناء ‏مؤسسة رقابية أكثر تطوراً ومرونة وكفاءة، وقادرة على حماية المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية ‏والنزاهة، وصون الموارد العامة، وضمان حسن استخدامها وإدارتها.‏

وكان الجهاز المركزي للرقابة المالية نظم في شهر تشرين الأول الماضي، بالتنسيق مع مركز المالية ‏الإسلامية لبناء القدرات والاستشارات في لندن، والمعهد البريطاني المعتمد للأوراق المالية والاستثمار، ‏دورة تدريبية متخصصة في الصيرفة والتمويل الإسلامي، بهدف رفع الكفاءة العلمية والمهنية لمفتشي ‏الجهاز في مجال الصيرفة الإسلامية، وتعزيز معرفتهم بمبادئها وآليات عملها ومتطلباتها الرقابية.