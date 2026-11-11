إدارة التغيير وتعزيز الأداء الرقابي في ندوة تخصصية للجهاز المركزي للرقابة المالية

دمشق-سانا
نظم الجهاز المركزي للرقابة المالية – المعهد التخصصي للرقابة المالية، ندوة تخصصية بعنوان “إدارة التغيير والأثر.. الإنسان والقيادة والرقابة في مسار التطوير المؤسسي”، ركزت على دمج آليات إدارة التغيير المؤسسي مع الممارسات الرقابية الفعالة، وذلك بهدف تمكين المفتشين والكوادر الإدارية من أدوات عملية لتحسين الأداء، وحماية المال العام خلال فترة زمنية محددة.
وناقشت الندوة التي عقدت في المكتبة الوطنية بدمشق اليوم الثلاثاء، دور العنصر البشري والقيادة في تجاوز تحديات ومقاومة التغيير، وتمكين المفتشين والكوادر الإدارية من أدوات وممارسات عملية تدعم تطوير الأداء وتعزز حماية المال العام، مستهدفة مديري المديريات والإدارات، ورؤساء الأقسام والدوائر، والمفتشين الفنيين، والكوادر الإدارية.
إدارة التغيير المؤسسي
تناولت الندوة محاور متعلقة بمفهوم إدارة التغيير المؤسسي وأهميته في المرحلة الحالية، ولا سيما في ظل التحولات والتحديات التي تتطلب تطوير أساليب العمل وتعزيز كفاءة المؤسسات.
واستعرضت أسباب الحاجة إلى إدارة التغيير، وآليات فهم التغيير المؤسسي والتعامل مع مقاومته، مع التأكيد على أن العنصر البشري يشكل محور العملية التغييرية وركيزتها الأساسية.
كما سلطت الضوء على دور القيادة الفاعلة في توجيه التغيير وتحقيق أهدافه، وأهمية دور المفتش الفني كشريك في قيادة التطوير المؤسسي وتحسين الأداء.
التحول من “تصيد الأخطاء” إلى “ثقافة الوقاية”
أكد الخبير والمستشار في تطوير الأعمال والموارد البشرية، المهندس نوار العظم، في تصريح لـ سانا، أهمية المحاور التي تناولتها الندوة، والتي ركزت على مفاهيم التغيير وأُسسه، ومبادئ إدارته والتعامل معه، وتحليل العوامل المؤدية إلى مقاومته، إضافة إلى تسليط الضوء على معادلة “ثمن التغيير مقابل ثمن عدم التغيير”.
وفيما يتعلق بطبيعة الرسائل المؤسسية المستهدفة، أشار العظم إلى أن الإدارة العليا للجهاز المركزي حرصت على ترسيخ تحول نوعي في ثقافة المفتش الرقابي على الأرض، حيث كان تركيز المفتش سابقاً ينصب على رصد الأخطاء وتصيدها، أما الثقافة الحديثة فترتكز على استباق الأمور، والتركيز على الوقاية والاحتراز، والبحث عن الجذور والمؤشرات المبكرة للاختلالات الإدارية والمالية لمعالجتها مسبقاً.
الإنسان محور التغيير وركيزته المطلقة
أوضح العظم أن الندوة استعرضت الجوانب النفسية والبشرية المرتبطة بتقبل التغيير، بهدف تحويل النظرة إليه من “عائق مخيف” إلى “أداة فاعلة”، لتطوير الأداء وتحقيق نتائج إيجابية تنعكس فوائدها على العاملين، والجهاز المركزي، والمجتمع السوري ككل.
وأضاف العظم: العنصر البشري يشكل المنطلق الأساسي والركيزة الجوهرية لأي عملية تطوير أو تحديث مؤسسي، موضحاً أن الإنسان هو من يضع القوانين ويعمل على تطبيقها وتطويرها، وهو نفسه من قد يقاوم التغيير، الأمر الذي يجعل العنصر البشري محوراً أساسياً في إنجاح عمليات التغيير وتحقيق أهدافها.
بناء الكوادر هو اللبنة الأولى لإدارة التغيير
بيّن الوكيل المشرف على رقابة القطاع الاقتصادي في الجهاز المركزي الدكتور محمد هائل غفير، أن الندوة تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الجديدة في سوريا، ولا سيما إعادة بناء المؤسسات وتقييم أدائها.
وأوضح غفير أن إدارة التغيير تعني قيادة عملية انتقال المؤسسة العامة من واقعها الحالي إلى وضع مستقبلي أكثر تطوراً وفاعلية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، تشمل تحديث أساليب العمل وإجراءاته، وتطوير الهياكل والبنى التنظيمية، فضلاً عن الاهتمام بالعنصر البشري، عبر تطوير سلوك العاملين وثقافتهم المؤسسية، وتعزيز قدرتهم على التكيف وتقبّل الأفكار والممارسات الجديدة التي تفرضها متطلبات التغيير.
وأضاف غفير أن هذه الندوة التخصصية تمثل اللبنة الأولى في مسار إدارة التغيير، من خلال التركيز على تعزيز تقبّل العاملين للتغيير، والعمل على ترسيخ ثقافة مؤسسية إيجابية تدعم هذا التوجه وتسهم في إنجاحه.
تأهيل الكوادر.. مدخل التحول والرقابة الحديثة
بدوره، بين مدير المعهد التخصصي للرقابة المالية الدكتور محمد خالد الشويتي لـ سانا، أن أهمية هذه الندوة تأتي في مرحلة مهمة يشهد فيها الجهاز المركزي للرقابة المالية جملة من التطورات والتحولات على مختلف المستويات، ولا سيما التوجه نحو التحول الرقمي، وتعزيز منظومة إدارة المخاطر، وإدخال أساليب وتقنيات حديثة في العمل الرقابي.
وأكد الشويتي التزام المعهد التخصصي للرقابة المالية بتأهيل الكوادر العاملة وتدريبها، بما يسهم في بناء مؤسسة رقابية أكثر تطوراً ومرونة وكفاءة، وقادرة على حماية المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، وصون الموارد العامة، وضمان حسن استخدامها وإدارتها.
وكان الجهاز المركزي للرقابة المالية نظم في شهر تشرين الأول الماضي، بالتنسيق مع مركز المالية الإسلامية لبناء القدرات والاستشارات في لندن، والمعهد البريطاني المعتمد للأوراق المالية والاستثمار، دورة تدريبية متخصصة في الصيرفة والتمويل الإسلامي، بهدف رفع الكفاءة العلمية والمهنية لمفتشي الجهاز في مجال الصيرفة الإسلامية، وتعزيز معرفتهم بمبادئها وآليات عملها ومتطلباتها الرقابية.