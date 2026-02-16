إعادة تأهيل وتشغيل فرن قبتان الجبل لتحسين الواقع الخدمي للأهالي

الوزير الشيباني: تمكنا من تجاوز العقبات وأعدنا سوريا إلى العديد من المنظمات العربية والدولية
وصول وفد يضم عدد من الوزراء السوريين إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار”
وزير السياحة يفتتح السوق الميلادية في منتجع جونادا بطرطوس
فعالية تحتفي بإبداعات الصغار ومواهب اليافعين في طرطوس القديمة
ندوة “النزاهة والشفافية” في معرض الكتاب.. رؤية وطنية لتعزيز الحوكمة ودعم الاقتصاد
