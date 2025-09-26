وصول الرئيس أحمد الشرع إلى الملعب البلدي للمشاركة في فعاليات حملة “الوفاء لإدلب”.

أزمة مياه في معرة النعمان، آثار تدمير النظام البائد مستمرة
استعداداً للعام الدراسي الجديد.. الانتهاء من ترميم أربع مدارس في ريف إدلب
الاتحاد السوري لكرة القدم ينظم دورة تدريبية آسيوية في إدلب لمدربي أندية الدرجة الأولى والممتازة
حضور متميز وأجواء استثنائية في اليوم السابع من معرض دمشق الدولي
الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية في اللاذقية تبدأ حملة لمعايرة عدادات محطات الوقود
