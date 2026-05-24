هيئة الاستثمار السورية توقّع عقود استثمار مواقع ضمن مشروع المحلق الغربي بحلب

حلب-سانا
وقّع فرع هيئة الاستثمار السورية في حلب اليوم، عقود استثمار عدد من المواقع ضمن مشروع المحلق الغربي لمدينة حلب، وذلك في مبنى محافظة حلب، بحضور ممثلين عن الجهات الرسمية والمستثمرين المعنيين.
ويهدف المشروع إلى تطوير أحد أبرز المتنزهات المفتوحة في المدينة وتحويله إلى متنفس حضاري وسياحي يخدم الأهالي ويعزز النشاط الاقتصادي، ضمن رؤية تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية، وتحسين المشهد العمراني، وتعزيز البيئة الاستثمارية في المدينة.
وأوضح رئيس فرع هيئة الاستثمار السورية بحلب، حازم لطفي، إلى أنه جرى التحضير للمشروع خلال الأشهر الماضية، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع أربعة مستثمرين، وأصبح اثنان منهم جاهزين للبدء بالتنفيذ ضمن المرحلة الأولى.
مراحل المشروع وأهدافه
وبيّن لطفي أن المرحلة الأولى، التي تمتد لستة أشهر، ستشمل تنظيم الإشغالات القائمة حالياً، وإضافة مواقف سيارات وأكشاك منظمة ومقاعد وخدمات عامة وإنارة، بما يضمن تحسين الواقع الخدمي للموقع، بالتوازي مع إعداد التصاميم والمخططات النهائية للانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع.
وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للمشروع المتكامل تُقدَّر بنحو 70 مليون دولار، موضحاً أن 50 بالمئة من المساحة ستبقى مناطق خضراء مجانية ومفتوحة أمام المواطنين، فيما ستخصص 40 بالمئة لمساحات خضراء تتضمن استثمارات خدمية، و10 بالمئة فقط لمنشآت قابلة للفك والتركيب ضمن الإطار الاستثماري للمشروع.
ولفت إلى أن الهدف الأساسي للمشروع يتمثل في تنظيم المتنفس العام وتأمين بيئة آمنة ومريحة للعائلات، إضافة إلى توفير فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي من خلال استثمارات نوعية تسهم في تطوير المدينة.
تنظيم المنطقة
من جانبه، أوضح عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حلب، علي حلاق، أن العقود الموقعة تشمل استثمار البقع الممتدة من منتصف البقعة الثانية حتى البقعة الخامسة ضمن المحلق الغربي.
وبين أن المشروع يسهم في معالجة النقص القائم في المساحات الترفيهية والمتنزهات العامة بمدينة حلب، إضافة إلى تنظيم المنطقة والحد من الازدحامات المرورية التي تشهدها خلال فصل الصيف، مؤكداً أن عائدات المشروع ستنعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق آلاف فرص العمل.
بدوره، أوضح مدير المشاريع والتنفيذ في شركة سنكري القابضة، فادي بوادقجي، أن المشروع يهدف إلى إعادة إحياء أحد أهم المرافق العامة في مدينة حلب، من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية وتنفيذ أعمال الصيانة والإنارة والاهتمام بالنظافة العامة، إلى جانب إنشاء حدائق وملاعب ومساحات مخصصة للأطفال والعائلات، بما يجعل الموقع وجهة اجتماعية وسياحية متكاملة.
ويُعدّ المحلق الغربي أحد أبرز المحاور الحيوية والمتنفسات المفتوحة في مدينة حلب، إذ يمتد على مساحات واسعة تربط بين عدد من أحياء المدينة ومداخلها الرئيسية، ويشهد إقبالاً كبيراً من الأهالي، ولا سيما خلال فصل الصيف، وتسعى الجهات المعنية، من خلال المشروع، إلى تنظيم المنطقة وتطوير بنيتها التحتية وزيادة المساحات الخضراء والخدمات العامة، بما ينسجم مع خطط تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة في المدينة.