هيئة الاستثمار السورية توقّع عقود استثمار مواقع ضمن مشروع المحلق الغربي بحلب

حلب-سانا

وقّع فرع هيئة الاستثمار السورية في حلب اليوم، عقود استثمار عدد من ‏المواقع ضمن مشروع المحلق الغربي لمدينة حلب، وذلك في مبنى محافظة ‏حلب، بحضور ممثلين عن الجهات الرسمية والمستثمرين المعنيين.‏

ويهدف المشروع إلى تطوير أحد أبرز المتنزهات المفتوحة في المدينة ‏وتحويله إلى متنفس حضاري وسياحي يخدم الأهالي ويعزز النشاط ‏الاقتصادي، ضمن رؤية تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية، وتحسين المشهد ‏العمراني، ‏وتعزيز البيئة الاستثمارية في المدينة.‏

وأوضح رئيس فرع هيئة الاستثمار السورية بحلب، حازم لطفي، إلى أنه ‏جرى التحضير للمشروع خلال الأشهر الماضية، حيث تم توقيع مذكرات ‏تفاهم مع أربعة مستثمرين، وأصبح اثنان منهم جاهزين للبدء بالتنفيذ ضمن ‏المرحلة الأولى.‏

مراحل المشروع وأهدافه

وبيّن لطفي أن المرحلة الأولى، التي تمتد لستة أشهر، ستشمل تنظيم ‏الإشغالات القائمة حالياً، وإضافة مواقف سيارات وأكشاك منظمة ومقاعد ‏وخدمات عامة وإنارة، بما يضمن تحسين الواقع الخدمي للموقع، بالتوازي ‏مع إعداد التصاميم والمخططات النهائية للانتقال إلى المرحلة الثانية من ‏المشروع.‏

وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للمشروع المتكامل تُقدَّر بنحو 70 مليون ‏دولار، موضحاً أن 50 بالمئة من المساحة ستبقى مناطق خضراء مجانية ‏ومفتوحة أمام المواطنين، فيما ستخصص 40 بالمئة لمساحات خضراء ‏تتضمن استثمارات خدمية، و10 بالمئة فقط لمنشآت قابلة للفك والتركيب ‏ضمن الإطار الاستثماري للمشروع.‏

ولفت إلى أن الهدف الأساسي للمشروع يتمثل في تنظيم المتنفس العام وتأمين ‏بيئة آمنة ‌‏ومريحة للعائلات، إضافة إلى توفير فرص عمل وتحريك عجلة ‏الاقتصاد ‌‏المحلي من خلال استثمارات نوعية تسهم في تطوير المدينة.‏

تنظيم المنطقة

من جانبه، أوضح عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حلب، علي حلاق، ‏أن العقود الموقعة تشمل استثمار البقع الممتدة من منتصف البقعة الثانية حتى البقعة الخامسة ضمن المحلق الغربي.‏

وبين أن المشروع يسهم في معالجة النقص القائم في المساحات الترفيهية ‏والمتنزهات العامة بمدينة حلب، إضافة إلى تنظيم المنطقة والحد من ‏الازدحامات المرورية التي تشهدها خلال فصل الصيف، مؤكداً أن عائدات ‏المشروع ستنعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق آلاف ‏فرص العمل.‏

بدوره، أوضح مدير المشاريع والتنفيذ في شركة سنكري القابضة، فادي ‏بوادقجي، أن المشروع يهدف إلى إعادة إحياء أحد أهم المرافق العامة في ‏مدينة حلب، من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية وتنفيذ أعمال الصيانة ‏والإنارة والاهتمام بالنظافة العامة، إلى جانب إنشاء حدائق وملاعب ‏ومساحات مخصصة للأطفال والعائلات، بما يجعل الموقع وجهة اجتماعية ‏وسياحية متكاملة.‏

ويُعدّ المحلق الغربي أحد أبرز المحاور الحيوية والمتنفسات المفتوحة في ‏مدينة حلب، إذ يمتد على مساحات واسعة تربط بين عدد من أحياء المدينة ‏ومداخلها الرئيسية، ويشهد إقبالاً كبيراً من الأهالي، ولا سيما خلال فصل ‏الصيف، وتسعى الجهات المعنية، من خلال المشروع، إلى تنظيم المنطقة ‏وتطوير بنيتها التحتية وزيادة المساحات الخضراء والخدمات العامة، بما ‏ينسجم مع خطط تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة في المدينة.‏