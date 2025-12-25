الشرطة يفوز على جبلة ضمن منافسات الدوي السوري الممتاز لكرة القدم

الرئيس الشرع: النظام البائد أسس لكيان يقوم على اللاقانون ونشر الفساد وأمعن في إفقار الشعب
افتتاح عيادات طبية جديدة في مستوصف المسيفرة بريف درعا
سر صناعة الصابون الحلبي.. فن واحتراف منذ قرون
مجلس مدينة درعا يواصل إزالة رموز النظام البائد ويغلق المحال التجارية المخالفة
رجال الأعمال في حلب في جلسة حوار مفتوح مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية
