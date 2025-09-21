مدير الأمانة العامة للشؤون السياسية: حملة “ريفنا بيستاهل” إنجاز كبير فاق التوقعات

قبيل عيد الأضحى.. سوق المواشي بمنطقة نجها في ريف دمشق يشهد إقبالاً كبيراً من الأهالي على شراء الأضاحي
سانا تستطلع الآراء في دمشق حول الإتفاق بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية: أمل جديد بوحدة الأراضي السورية
الحبتور: لا نبحث عن مشاريع استثمارية مؤقتة بل نريد استمرارية وفائدة حقيقية للشعب السوري
وزير الصحة يتفقد أجهزة غسيل الكلى الجديدة في مشفى الكلية الجراحي بدمشق
عزيمة لا تنكسر كيف نجح حرفي في مواصلة عمله رغم الصعاب؟
