لتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور.. انطلاق أعمال تعبيد طريق عزمارين في محافظة إدلب

صلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك في ساحة الجندي المجهول بمنطقة المهاجرين
‏”سوريا حرة.. عام على النصر” مهرجان بذكرى التحرير في كلية الآداب بجامعة دمشق
مديرية ثقافة حماة تقدّم عرضاً فنياً احتفالاً بأعياد آذار وانطلاقة الثورة السورية
دور نشر محلية وعربية وأجنبية في جناح ثقافة الطفل بمعرض دمشق الدولي للكتاب
جلسات حوارية في ملتقى شباب حلب حول المشاركة المجتمعية وتمكين الكفاءات الشابة
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