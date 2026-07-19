لتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور.. انطلاق أعمال تعبيد طريق عزمارين في محافظة إدلب
بلدة مسحرة في ريف القنيطرة.. بين ماض مثقل بالدمار وحاضر يحاول إعادة بناء المدارس والمنازل
وزير الثقافة يفتتح أول مكتبة عامة في ريف دمشق بعد التحرير
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. افتتاح مكتب للتأمين الإلزامي في دائرة النقل بحارم
تأهيل طريق الرصيف – الحويز لتخديم ريفي حماة الشمالي وإدلب الغربي
وزير الصحة يزور محافظة درعا للاطلاع على واقع القطاع الصحي ومتطلبات تطويره
أكاديمية “YES” تطلق تدريباً موسيقياً في دمشق لصقل مواهب الشباب وتنشيط المشهد الثقافي
بريد الرقة يواصل استبدال العملة وسط إقبال متزايد وخطط لتوسيع المراكز المعتمدة
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