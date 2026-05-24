تشييع الشهيد أديب العرنوس في إدارة التسليح بدمشق

دمشق-سانا

شهدت إدارة التسليح بوزارة الدفاع في دمشق اليوم الأحد، مراسم تشييع للشهيد أديب العرنوس، من مرتبات حرس الإدارة برتبة مقاتل فرد، الذي توفي الثلاثاء الماضي بدمشق متأثراً بجراحه، إثر التفجير خلال أدائه واجبه.

وجرت مراسم التشييع بحضور مدير إدارة التسليح العميد محمد عبد الرحمن الشيخ، وعدد من الضباط وصف الضباط والجنود، وألقى خلالها الضابط حسام الحايك من التوجيه المعنوي، كلمة تضمنت قراءة الفاتحة والدعاء للشهيد بالرحمة.

وجرى نقل جثمان الشهيد في موكب مهيب، حيث حُمِل النعش على أكتاف زملائه وسط مشاهد من الصمت والوقار، وغُطي جثمانه بعلم الجمهورية العربية السورية قبل أن يُودَّع الجثمان بتحية الشرف العسكرية، على أن يُنقل إلى مسقط رأسه في محافظة إدلب، لِيُوارَى الثرى.

وكان العرنوس استشهد يوم الثلاثاء الماضي، بينما أصيب 23 شخصاً معظمهم مدنيون بجروح متفاوتة، جراء تفجير سيارة مفخخة قرب مبنى إدارة التسليح العامة لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بدمشق.