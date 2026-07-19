أكاديمية “YES” تطلق تدريباً موسيقياً في دمشق لصقل مواهب الشباب وتنشيط المشهد الثقافي

صحفيون وإعلاميون سوريون وفرنسيون يناقشون واقع الحريات الصحفية ومستقبل الإعلام السوري
زراعة اللاذقية تنفذ حملة نظافة في غابات الفرنلق
وزير المالية السوري يطلق نسخة المواطن لموازنة 2026
مديرية أوقاف القنيطرة تختتم دوري التحدي الإيماني الشبابي ضمن حملة “إيمانٌ يجمعنا”
مشاهد جوية تظهر آثار العاصفة الغبارية في قرى ريف اللاذقية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى