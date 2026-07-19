شوارع مدريد تتلون بأعلام إسبانيا.. سانا ترصد آراء مشجعي الماتادور وسط المدينة

مجلس إدارة غرفة صناعة حلب يعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي
سوريون في هولندا ينظمون مبادرة إنسانية بعنوان “مائدة رحمة في أرض الغربة”
قلعة الشغر في محافظة إدلب.. سنوات من الإهمال بانتظار الأمل
مشفى أعزاز الوطني في ريف حلب.. خدمات طبية متكاملة على مدار الساعة
ثائر ضد النظام البائد يعود إلى حي الشيخ مقصود:فرحتي تحققت بعودتي إلى بيتي بعد خروج تنظيم قسد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى