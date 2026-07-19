وزير الصحة يزور محافظة درعا للاطلاع على واقع القطاع الصحي ومتطلبات تطويره

ارتفاع عدد إصابات التهاب الكبد في محجة بريف درعا إلى 58.. ووزارة الصحة تطلق استجابة عاجلة
وزير الطوارئ لـ سانا: ننتظر تحسن الظروف لإيصال المساعدات الطبية إلى المشافي في السويداء
مديرية أوقاف القنيطرة تختتم دوري التحدي الإيماني الشبابي ضمن حملة “إيمانٌ يجمعنا”
وزارة الدفاع تستمر بتجهيز جسر البوكمال (الباغوز) في دير الزور
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم وزارة الداخلية حول المرسوم رقم 55 لعام 2026
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