عرض لسيارات قيادة الأمن الداخلي في حماة بالهوية البصرية الجديدة

مشاركة سورية فاعلة في مؤتمر منظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية
محافظة إدلب تحتفي بحفظة القرآن الكريم أصداء الفخر في عيون الحاضرين
مشاهد جوية للعرض العسكري في مدينة حمص بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير
وصول الرئيس أحمد الشرع إلى الملعب البلدي للمشاركة في فعاليات حملة “الوفاء لإدلب”.
المصرف التجاري السوري يعزز خدماته للمتقاعدين
