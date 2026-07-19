وزير الثقافة يفتتح أول مكتبة عامة في ريف دمشق بعد التحرير

ريف دمشق-سانا

افتتح وزير الثقافة محمد ياسين الصالح، اليوم الأحد، المكتبة العامة في مدينة معضمية الشام، لتكون أول مكتبة عامة تُفتتح في ريف دمشق بعد التحرير.

وذكرت مراسلة سانا أن المكتبة أُعيد تأهيلها من قبل مجلس مدينة معضمية الشام، بدعم من منظمة مارس، لتكون فضاءً مجتمعياً مفتوحاً للتعلم، ونشر ثقافة القراءة، واحتضان الأنشطة الثقافية في بيئة آمنة.

وتضم المكتبة مجموعة متنوعة من الكتب الثقافية والتاريخية والعلمية والأدبية، إلى جانب القصص والروايات، كما تحتوي على عدد من أجهزة الحاسوب المخصصة للتصفح الإلكتروني، ومخدم إنترنت، وجناح خاص بالأطفال.