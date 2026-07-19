وزير الثقافة يفتتح أول مكتبة عامة في ريف دمشق بعد التحرير

ريف دمشق-سانا

افتتح وزير الثقافة محمد ياسين الصالح، اليوم الأحد، المكتبة العامة في مدينة معضمية الشام، لتكون أول مكتبة عامة تُفتتح في ريف دمشق بعد التحرير.

3X2A0478 وزير الثقافة يفتتح أول مكتبة عامة في ريف دمشق بعد التحرير

وذكرت مراسلة سانا أن المكتبة أُعيد تأهيلها من قبل مجلس مدينة معضمية الشام، بدعم من منظمة مارس، لتكون فضاءً مجتمعياً مفتوحاً للتعلم، ونشر ثقافة القراءة، واحتضان الأنشطة الثقافية في بيئة آمنة.

وتضم المكتبة مجموعة متنوعة من الكتب الثقافية والتاريخية والعلمية والأدبية، إلى جانب القصص والروايات، كما تحتوي على عدد من أجهزة الحاسوب المخصصة للتصفح الإلكتروني، ومخدم إنترنت، وجناح خاص بالأطفال.

3X2A0598 وزير الثقافة يفتتح أول مكتبة عامة في ريف دمشق بعد التحرير
3X2A0631 وزير الثقافة يفتتح أول مكتبة عامة في ريف دمشق بعد التحرير
3X2A0596 وزير الثقافة يفتتح أول مكتبة عامة في ريف دمشق بعد التحرير
3X2A0636 وزير الثقافة يفتتح أول مكتبة عامة في ريف دمشق بعد التحرير
3X2A0639 وزير الثقافة يفتتح أول مكتبة عامة في ريف دمشق بعد التحرير
3X2A0647 وزير الثقافة يفتتح أول مكتبة عامة في ريف دمشق بعد التحرير
3X2A0652 وزير الثقافة يفتتح أول مكتبة عامة في ريف دمشق بعد التحرير
3X2A0654 وزير الثقافة يفتتح أول مكتبة عامة في ريف دمشق بعد التحرير
3X2A0659 وزير الثقافة يفتتح أول مكتبة عامة في ريف دمشق بعد التحرير
3X2A0660 وزير الثقافة يفتتح أول مكتبة عامة في ريف دمشق بعد التحرير
3X2A0672 وزير الثقافة يفتتح أول مكتبة عامة في ريف دمشق بعد التحرير
3X2A0433 وزير الثقافة يفتتح أول مكتبة عامة في ريف دمشق بعد التحرير
3X2A0444 وزير الثقافة يفتتح أول مكتبة عامة في ريف دمشق بعد التحرير
3X2A0448 وزير الثقافة يفتتح أول مكتبة عامة في ريف دمشق بعد التحرير
3X2A0449 وزير الثقافة يفتتح أول مكتبة عامة في ريف دمشق بعد التحرير
3X2A0452 وزير الثقافة يفتتح أول مكتبة عامة في ريف دمشق بعد التحرير
3X2A0466 وزير الثقافة يفتتح أول مكتبة عامة في ريف دمشق بعد التحرير
3X2A0484 وزير الثقافة يفتتح أول مكتبة عامة في ريف دمشق بعد التحرير
3X2A0507 وزير الثقافة يفتتح أول مكتبة عامة في ريف دمشق بعد التحرير
3X2A0513 وزير الثقافة يفتتح أول مكتبة عامة في ريف دمشق بعد التحرير
3X2A0517 وزير الثقافة يفتتح أول مكتبة عامة في ريف دمشق بعد التحرير
3X2A0536 وزير الثقافة يفتتح أول مكتبة عامة في ريف دمشق بعد التحرير
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