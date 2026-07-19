لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. افتتاح مكتب للتأمين الإلزامي في دائرة النقل بحارم

اتفاقيتا تعاون بين اللجنة البارالمبية السورية واتحادي الدراجات والمبارزة
افتتاح مشفى مدينة سراقب في ريف إدلب لتأمين الخدمات الطبية للأهالي
سوق الحميدية الأثري بدمشق تحسن ملحوظ في حركة البيع قُبيل حلول عيد الأضحى المبارك
وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مقهى الحجاز إلى 9 قتلى و20 إصابة
خان شيخون تحيي الذكرى التاسعة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى