مدير إدارة الحج والعمرة: تطبيق معايير شفافة وعادلة لاختيار الحجاج السوريين

مشاركون في حملة “ريفنا بيستاهل”: بناء سوريا الجديدة مسؤوليتنا جميعاً
لم شمل طال انتظاره.. سوريا الحرة تحتضن أبناءها في عيد الفطر بعد زوال النظام البائد
كلمة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي في مجلس الأمن
وفد وزارة الدفاع المُشارك بمعرض “IDEF 2025” للصناعات الدفاعية المقام بتركيا يجول على أق
في مهمة تطوعية محفوفة بالمخاطر..شباب من منظمة The HALO Trust يعملون على إزالة الألغام و
