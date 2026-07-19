تأهيل طريق الرصيف – الحويز لتخديم ريفي حماة الشمالي وإدلب الغربي

حماة-سانا

بدأت أعمال إعادة تأهيل طريق الرصيف – الحويز ضمن طريق عام السقيلبية – جسر الشغور بريف حماة الشمالي بطول 4500 متر.

وأوضح رئيس دائرة الخدمات الفنية في الغاب المهندس محمد سليمان في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن أعمال التنفيذ تشمل مرحلتين، الأولى إصلاح وصيانة الطريق من الحفر والتصدعات وانخفاض المناسيب، والثانية مد المجبول الزفتي بطبقة ثانية بسماكة لا تقل عن 6 سنتيمترات، وبعرض 5 أمتار.

وأشار سليمان إلى أن تأهيل هذا الطريق يحسن من منظومة الطرق في منطقة الغاب التي عانت شبكتها الطرقية من تردي أوضاعها، وتراجع جاهزيتها الفنية خلال السنوات الماضية، نتيجة الإهمال ومرور الآليات العسكرية العائدة للنظام البائد.

بدوره بين رئيس بلدة الحويز عبد الحليم الحسن في تصريح مماثل، أن هذا الطريق حيوي، ويخدم أهالي المنطقة ويسهل أعمالهم، ولا سيما في ريف حماة الشمالي الغربي وريف إدلب الغربي.

واعتبر درويش السلوم من أهالي قرية الحويز، أن صيانة الطريق تسهم في تخفيف معاناة أهالي المنطقة خلال التنقل والسفر، وتقلل الضرر الذي كان يلحق بالآليات جراء سوء جاهزيته الفنية.

يشار إلى أنه تم الانتهاء منذ يومين من أعمال ترميم طريق كفرنبوده – قلعة المضيق في ريف حماة الشمالي الغربي.