الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تطلق حملة تنظيف البحر في محيط جزيرة أرواد

كيف تفاعل أهالي مدينة حلب مع نقل البسطات إلى أسواق مخصصة؟
استمرار العملية الإنتاجية في معمل الدوير ‏لتصنيع خطوط إنتاج المخابز بريف دمشق رغم الصعوبات
وصول قافلة محروقات إلى بصرى الشام بريف درعا تمهيداً لإدخالها إلى السويداء
فعاليات معرض دمشق الدولي في يومه الرابع تستقطب الزوار بأعداد كبيرة
وزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقي في أنطاليا نظيره الأمريكي بحضور وزير الخارجية التركي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى