الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تطلق حملة تنظيف البحر في محيط جزيرة أرواد
وزير الأوقاف يفتتح معرض السيرة النبوية في اللاذقية.. بحضور المحافظ محمد عثمان
فرق الدفاع المدني تواصل شق خطوط النار في الربيعة بريف اللاذقية الشمالي
حولها النظام البائد إلى ركام.. منابر حماة التي نطقت بالحق
المؤتمر السوري الأول لذوي الإعاقة يرسم خارطة وطنية للدمج والتمكين الشامل
وزير الأوقاف يتفقد أعمال ترميم المساجد في جبل الأكراد باللاذقية.
تدشين مجموعة من مشاريع التعافي المبكر في مدينة سراقب بريف إدلب
افتتاح محكمة الصلح في مدينة الأتارب بريف حلب للنظر في الدعاوى الجزائية
Sign in to your account
تذكرني