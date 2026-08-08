مطار دير الزور الدولي يستقبل أولى رحلات طيران الجزيرة ‏القادمة من الكويت

دير الزور-سانا‏

وصلت إلى مطار دير الزور الدولي، صباح اليوم السبت، أولى ‏رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية القادمة من مدينة الكويت، ‏إيذاناً ببدء الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين المدينتين‎.‎

وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ‏والنقل الجوي السوري عمر الحصري، أن انطلاق أولى رحلات طيران ‏الجزيرة المباشرة بين دولة الكويت ومدينة دير الزور، يشكّل خطوةً ‏جديدةً تعيد دير الزور إلى خارطة النقل الجوي الإقليمي، وتعزز ‏ربط المحافظة بمحيطها العربي، معرباً عن تطلع الهيئة العامة ‏للطيران المدني والنقل الجوي إلى توسع شركات الطيران الإقليمية ‏والدولية في تشغيل رحلاتها إلى دير الزور، بما يعزز مكانة ‏المطار كبوابة رئيسية للمنطقة الشرقية‎.‎

وكان تم افتتاح مطار دير الزور الدولي باحتفالية أقيمت في الخامس ‏من الشهر الجاري، حيث استقبل أول رحلتي طيران للخطوط ‏الجوية السورية، ‌‏إحداهما داخلية قادمة من ‏دمشق، والثانية دولية ‏قادمة من الكويت بعد توقف دام لسنوات طويلة.‏

‎ ‎

يذكر أن عودة مطار دير الزور الدولي للخدمة تسهم في تخفيف ‏أعباء السفر والتنقل، وتختصر على ‌‏المسافرين عناء الانتقال ‌‏والترانزيت عبر المحافظات أو المطارات الأخرى، وتوفر الوقت ‏والجهد، ‌‏وتمنحهم خيارات سفر أكثر سهولة.