مطار دير الزور الدولي يستقبل أولى رحلات طيران الجزيرة ‏القادمة من الكويت

دير الزور-سانا
وصلت إلى مطار دير الزور الدولي، صباح اليوم السبت، أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية القادمة من مدينة الكويت، إيذاناً ببدء الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين المدينتين.
وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري، أن انطلاق أولى رحلات طيران الجزيرة المباشرة بين دولة الكويت ومدينة دير الزور، يشكّل خطوةً جديدةً تعيد دير الزور إلى خارطة النقل الجوي الإقليمي، وتعزز ربط المحافظة بمحيطها العربي، معرباً عن تطلع الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي إلى توسع شركات الطيران الإقليمية والدولية في تشغيل رحلاتها إلى دير الزور، بما يعزز مكانة المطار كبوابة رئيسية للمنطقة الشرقية.
وكان تم افتتاح مطار دير الزور الدولي باحتفالية أقيمت في الخامس من الشهر الجاري، حيث استقبل أول رحلتي طيران للخطوط الجوية السورية، إحداهما داخلية قادمة من دمشق، والثانية دولية قادمة من الكويت بعد توقف دام لسنوات طويلة.
يذكر أن عودة مطار دير الزور الدولي للخدمة تسهم في تخفيف أعباء السفر والتنقل، وتختصر على المسافرين عناء الانتقال والترانزيت عبر المحافظات أو المطارات الأخرى، وتوفر الوقت والجهد، وتمنحهم خيارات سفر أكثر سهولة.