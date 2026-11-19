دمشق- سانا

أُقيمت اليوم الأربعاء في مسجد بلال الحبشي بمنطقة كفرسوسة في دمشق صلاة الغائب على أرواح شهداء حي الفردوس الذين ارتقوا في المجازر التي ارتكبها النظام البائد خلال الثورة السورية.

وجاءت الدعوة إلى الصلاة بمبادرة من تنسيقيات الحي ولجانه الشعبية عقب العثور على رفات بشرية خلال تنفيذ أعمال حفر وإنشاءات لمشروع ” السكن البديل” في المنطقة.



العثور على رفات بشرية خلال أعمال الحفر

أوضح مختار الحي محمد علي أحدب في تصريح لسانا أن قطعة الأرض التي تجري فيها أعمال الحفر هي أرض وقفية تضم جثامين شهداء من أبناء الحي والأحياء المجاورة الذين ارتقوا خلال المداهمات التي كان ينفذها النظام البائد.

وبيّن المختار أنه لم يجر تنسيق مسبق بين لجان الحي والجهة المنفذة للمشروع لتحديد مواقع الجثامين بدقة قبل بدء الأعمال، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن مجموعة من مخاتير ولجان الحي كانت قد وجهت كتباً رسمية إلى المحافظة لإعلامها بوجود أعداد كبيرة من رفات الشهداء في الموقع، وضرورة تخصيص جزء من الأرض كمقبرة.

وأشار أحدب إلى أنه تم تعليق العمل في الموقع فور اكتشاف الرفات لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية المناسبة.

الحفاظ على رفات الشهداء

من جهته، أوضح عضو تنسيقيات ولجان الحي، محمود الخروف أن الأهالي اضطروا إلى دفن جثامين الشهداء سراً وبشكل عشوائي في مقبرة بديلة ضمن تلك الأرض بسبب صعوبة الوصول إلى مقبرة كفرسوسة نتيجة مداهمات وملاحقات النظام البائد وقناصته وحواجزه للثوار في داريا وكفرسوسة، لافتاً إلى أن هذه الأرض استقبلت في يوم واحد 34 شهيداً من المجزرة التي ارتكبها النظام البائد أمام جامع الهادي.

وأشار إلى وجود تباين بين ما تم التنسيق بشأنه سابقاً حول آلية التنظيم العمراني في المنطقة، وبين الأعمال الجارية حالياً على أرض الواقع.

ولفت إلى أنه جرى التنسيق مع الجهات المعنية بعد التحرير على أن تبدأ عمليات التنظيم في منطقة “ماروتا”، يليها الشروع في إعادة تنظيم منطقة “باسيليا” مبيناً أن أهالي الحي فوجئوا بمباشرة الجرافات أعمال الجرف والحفر في الموقع بشكل مغاير لما كان متفقاً عليه.

وشدد الخروف على ضرورة إعادة المكان إلى صفة “أرض وقف” مؤكداً أهمية أن تبقى تضحيات الشهداء رمزاً حياً للثورة السورية.

معاناة ذوي الشهداء

بدوره قال محمد بردان والد ثلاثة شهداء: إن أداء صلاة الغائب اليوم أيقظ في قلبه لوعة الماضي، وكأن تشييع أولاده يجري في هذه اللحظة، مبيناً أن أبناءه دُفنوا في السابق بالخفاء دون إقامة جنازة أو أداء صلاة عليهم.

وعبّر بردان عن أمله في إيقاف المشروع والتوصل إلى الحلول المناسبة التي تضمن للشهداء أن يرقدوا بسلام، بعدما بذلوا دماءهم ثمناً للحرية ولهذه الأرض.

وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين أعلنت أمس الثلاثاء أنها استجابت لبلاغ عن الاشتباه بوجود رفات بشرية في موقع بمنطقة كفرسوسة في مدينة دمشق جرى اكتشافه أثناء تنفيذ أعمال حفر وإنشاءات.

ودعت الأهالي والجهات المنفذة لأعمال الحفر والإنشاءات لضرورة إيقاف الأعمال فور الاشتباه بوجود رفات بشرية، وعدم العبث بالمواقع المشتبه بها أو نقل أي موجودات منها، والإبلاغ الفوري عبر القنوات الرسمية المعتمدة، حفاظاً على الأدلة وضماناً لسلامة الإجراءات الفنية والقانونية.