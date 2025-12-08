الفرقة الشركسية تعرض تراثها العريق في مجمع دمر بدمشق احتفاء بذكرى النصر والتحرير

الرئيس الشرع: واجهت سوريا خلال السنوات الماضية تحديات بيئية تراكمت آثارها على الإنسان والموارد
استمرار أعمال التزفيت في شوارع إدلب لتحسين الواقع الخدمي مع قدوم الشتاء
مهرجان “أوراق الخريف” في حلب: مساحة تسويقية تجمع نحو 60 شركة محلية
صناعة الأثاث في سقبا… إرث عريق يتحدى الظروف
تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع استبدال أجزاء من شبكة المياه في مدينة زملكا بالغوطة الشرقية
