ترشيد استهلاك المياه في دير الزور عبر التوعية وتغيير السلوك المجتمعي

دير الزور-سانا
تعمل الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ما للطفولة “اليونيسف”، على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحد من التعديات على الشبكات، في إطار جهود الحفاظ على الموارد المائية وضمان وصولها إلى المستفيدين.
وتشمل هذه الجهود التوعية بمخاطر استخدام مياه الشرب في ري المزروعات، وأهمية الالتزام بأساليب الاستخدام الرشيد، إلى جانب الوقاية من الأمراض المنقولة عبر المياه، مثل الكوليرا والتهاب الكبد A.
وأوضحت مديرة العلاقات والتعاون الدولي في شركة مياه دير الزور، حلا الحاج طه، لـ سانا، أن مشروع “SPC”، الذي يُنفذ بالتعاون مع “اليونيسف”، يهدف إلى تعزيز التواصل بين الشركة والمجتمع، ومعالجة القضايا المرتبطة بترشيد استهلاك المياه والتعديات على الشبكات والأمراض المنقولة عبر المياه، مشيرة إلى العمل على تشكيل شبكات مجتمعية تغطي المحافظة وتدعم تطبيق استراتيجية المشروع.
وفي هذا السياق، تنفذ الشركة تدريباً لكوادرها حول تغيير السلوك المجتمعي، يستمر أربعة أيام على مرحلتين، بهدف تعزيز قدراتهم في إعداد وتنفيذ حملات التوعية والتواصل مع المجتمع المحلي.
وأشار خالد العبد الله، المدرب في مجال التغيير الاجتماعي والسلوكي لدى “اليونيسف”، إلى أن التدريب يركز على تطبيق استراتيجيات تغيير السلوك وتعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة التوعوية، ولا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على المياه والوقاية من الأمراض والحد من التعديات على الشبكات.
وأوضح المهندس قاسم الحسن، أحد المتدربين، أن التدريب يتناول آليات ترشيد استهلاك المياه والحد من استخدامها في ري المزروعات، إلى جانب التعريف بالأمراض المنقولة عبر المياه وسبل الوقاية منها.
وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه محافظة دير الزور تنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل محطات المعالجة واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، بالتعاون مع منظمات دولية، من بينها “اليونيسف”، في مدن دير الزور والميادين والبصيرة.