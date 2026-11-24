

ريف دمشق-سانا

ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق اليوم الثلاثاء، 100 كيلوغرام من مادة كباب الفروج الجاهز والمشوي، داخل إحدى الورشات، غير مطابقة للمواصفات القياسية والصحية المعتمدة.



وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن المعاينة الفنية أظهرت أن الورشة تقوم بفرم بقايا الفروج وخلطها، وطرحها في الأسواق لبيعها للمستهلك على أنها كباب دجاج أو صدر دجاج صافٍ، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبين خالد أنه تم تنظيم ضبط تمويني بحق المخالف، وإتلاف كامل الكمية وفق الإجراءات القانونية المتبعة، مع إحالة الضبط إلى القضاء المختص وإغلاق الورشة بالشمع الأحمر، مؤكداً مواصلة الجولات الرقابية لضبط المخالفات وقمع حالات الغش والتدليس في المواد الغذائية.



وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق نظمت 291 ضبطاً ‏تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 تشرين ‏الثاني الجاري، في إطار جولاتها الرقابية لمتابعة الأسواق والتحقق من الالتزام بالأنظمة ‏والتعليمات التموينية.‏