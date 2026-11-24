لندن-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) تعرض ناقلة بضائع سائبة للإصابة بمقذوف مجهول أثناء رسوها قبالة سواحل الإمارات، على بعد نحو 23 ميلاً بحرياً شمال شرق خورفكان.

وأوضحت الهيئة في تحذير صدر اليوم الثلاثاء على منصة “إكس” أنه وفق بلاغ متأخر من مسؤول أمن الشركة، أصاب المقذوف الجانب الأيسر من الناقلة في منطقة دبا خارج حدود الميناء، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، دون ورود أنباء عن إصابات بين أفراد الطاقم.

ودعت الهيئة السفن إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، مشيرة إلى أن السلطات المختصة تجري تحقيقاتها في الحادث.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت الأحد الماضي، تلقيها بلاغاً عن واقعة تتعلق بناقلة وقوات عسكرية في خليج عُمان.